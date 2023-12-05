Fondez pour le moelleux du gâteau aux mandarines, la douceur de saison idéale pour un goûter gourmand

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux aux mandarines

Facile et rapide à réaliser, ce gâteau aux mandarines est d'un moelleux incomparable ! Vous allez l'adorer pour le goûter cet hiver.

Pour découvrir les mandarines autrement que dans leur simple appareil, voici une recette de gâteau ultra-facile à refaire chez vous et très gourmand ! On peut aussi ajouter quelques épices de Noël pour un goûter festif pendant les vacances de fin d'année. Mais ce gâteau moelleux aux mandarines se dévorera toute la saison ! Vous pourrez même remplacer les mandarines par des clémentines si vous préférez. Alors, on ose le gâteau aux mandarines ? Vos papilles vont succomber… À accompagner (avec modération) d'un mojito à la mandarine pour les plus grands, c'est un pur délice.

Recette Gâteau moelleux aux mandarines

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 115 g de beurre fondu
  • 1 zeste de citron jaune
  • 160 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 4 mandarines

Préparation

1
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse et devienne mousseuse.
2
Verser le beurre fondu, le zeste de citron, la farine, la levure et bien mélanger pour obtenir une préparation lisse et homogène.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige. Une fois bien fermes, les incorporer délicatement dans la préparation précédente à l'aide d'une maryse.
4
Verser la pâte dans un moule beurré et fariné (ou chemisé de papier sulfurisé).
5
Éplucher les mandarines et les séparer en quartiers. Les enfoncer dans la pâte de manière aléatoire.
6
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
7
Laisser refroidir avant de démouler.
GâteauFruitsHiverGouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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