Voici un gâteau aux pommes et aux noix trop moelleux pour se régaler à l'heure du goûter !

Cette recette est gourmande, économique et trop simple à refaire à la maison. On peut la réaliser pour un goûter de dernière minute, toutes les papilles vont l'adorer !
Les noix et les pommes se marient à merveille, la preuve avec ce gâteau super moelleux et facile à reproduire chez vous ! On peut ajouter un peu de cannelle dans la pâte pour plus de parfums mais c'est un gâteau parfait pour un goûter simple et gourmand. Cette recette économique mettre toutes les papilles d'accord ! Variez les plaisirs avec la version aux poires ou faites un mélange de fruits, c'est délicieux !
Recette Gâteau moelleux aux pommes et noix
Ingrédients
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g de beurre fondu
- 50 ml de crème liquide
- 3 pommes
- 75 g de noix concassées
Préparation
1
Fouetter les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu et la crème liquide et mélanger.
2
Éplucher les pommes, retirer les coeurs et les couper en cubes. Les ajouter dans la pâte avec les noix concassées.
3
Verser dans un moule beurré (ou recouvert de papier cuisson) et enfourner à 180°C pendant 40 minutes.
4
Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau : elle doit ressortir propre.
5
Laisser refroidir avant de déguster.