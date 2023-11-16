Voici un gâteau aux pommes et aux noix trop moelleux pour se régaler à l'heure du goûter !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux aux pommes et noix

Cette recette est gourmande, économique et trop simple à refaire à la maison. On peut la réaliser pour un goûter de dernière minute, toutes les papilles vont l'adorer !

Les noix et les pommes se marient à merveille, la preuve avec ce gâteau super moelleux et facile à reproduire chez vous ! On peut ajouter un peu de cannelle dans la pâte pour plus de parfums mais c'est un gâteau parfait pour un goûter simple et gourmand. Cette recette économique mettre toutes les papilles d'accord ! Variez les plaisirs avec la version aux poires ou faites un mélange de fruits, c'est délicieux !

Recette Gâteau moelleux aux pommes et noix

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 200 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 100 g de beurre fondu
  • 50 ml de crème liquide
  • 3 pommes
  • 75 g de noix concassées

Préparation

1
Fouetter les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu et la crème liquide et mélanger.
2
Éplucher les pommes, retirer les coeurs et les couper en cubes. Les ajouter dans la pâte avec les noix concassées.
3
Verser dans un moule beurré (ou recouvert de papier cuisson) et enfourner à 180°C pendant 40 minutes.
4
Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau : elle doit ressortir propre.
5
Laisser refroidir avant de déguster.
GâteauGouterFacileRapidePas chèresAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Gâteau moelleux à la noix de coco
Gâteau moelleux à la noix de coco
Gâteau moelleux aux pommes
Gâteau moelleux aux pommes
Gâteau aux pommes moelleux de Cyril Lignac
Gâteau aux pommes moelleux de Cyril Lignac
Vous avez des pommes ? Alors préparez vite ce fameux gâteau invisible aux pommes absolument parfait !
Vous avez des pommes ? Alors préparez vite ce fameux gâteau invisible aux pommes absolument parfait !
Cake moelleux à la noix de coco et au citron
Cake moelleux à la noix de coco et au citron
Gâteau moelleux au citron
Gâteau moelleux au citron
Gâteau moelleux aux poires et aux noix
Gâteau moelleux aux poires et aux noix
Gâteau moelleux à la noix de coco et aux raisins secs
Gâteau moelleux à la noix de coco et aux raisins secs
Gâteau moelleux à la noix de coco
Gâteau moelleux à la noix de coco
Gâteau moelleux aux pommes facile
Gâteau moelleux aux pommes facile