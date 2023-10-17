Pour le goûter, fondez pour le moelleux de ce gâteau aux pommes hyper facile et hyper gourmand !

Le plus difficile sera de patienter pendant la cuisson avec cette bonne odeur qui se dégage du four… On vous promet que ce gâteau moelleux aux pommes est à la portée de tous et c'est une recette gourmande et économique.
Ne cherchez plus ! Voici la meilleure recette de gâteau moelleux aux pommes ! Il est très simple à reproduire chez vous et on vous garantit que vous allez régaler les papilles des petits et des grands gourmands pour le goûter. Ici, on ose le zeste de citron dans la préparation pour apporter une touche de peps lors de la dégustation mais vous pouvez l'enlever si vous n'êtes pas très fan ou remplacer par un peu de vanille pour la douceur ou de la cannelle pour les plus gourmands ! Découvrez également le gâteau moelleux aux poires et aux noisettes pour continuer de régaler tout le monde lors du goûter !
Recette Gâteau moelleux aux pommes facile
Ingrédients
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 120 g de beurre fondu
- 1 citron
- 160 g de farine
- 1 sachet de levure
- 3 pommes
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes d'oeufs. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse et devienne mousseuse.
2
Ajouter le beurre fondu, le zeste de citron, la farine et la levure. Bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige bien fermes. Les incorporer délicatement dans la pâte à l'aide d'une maryse.
4
Peler et retirer le trognon des pommes. Les couper en petits dés et les mettre dans la pâte. Mélanger rapidement et verser dans un moule beurré (ou recouvert de papier sulfurisé).
5
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C. Pour vérifier la cuisson du gâteau aux pommes, planter un couteau : la lame doit ressortir sèche.
6
Servir le gâteau tiède ou froid !