Les gougères au fromage sont parfaites pour un apéro de dernière minute, pas cher et gourmand !

Une recette fromagère super facile à refaire à la maison ! Vos invités vont se disputer pour la dernière gougère moelleuse au fromage…
À partager sans modération, les gougères sont idéales à picorer à l'heure de l'apéro. Alors si vous avez invité quelques amis ce soir mais que vous n'avez pas le temps de passer des heures en cuisine, cette recette de gougères au fromage va vous sauver la mise ! C'est une préparation super facile et rapide à exécuter, et en plus c'est très économique donc parfait pour les petits budgets. Proposez des petits choux trop chou au saumon et au fromage frais à vos invités ! Une bouchée de gourmandise.
Recette Gougères pas chères au fromage
Ingrédients
- 125 ml de lait
- 125 ml de eau
- 75 g de beurre
- 150 g de farine
- 4 oeufs entiers
- sel, poivre
- 150 g de fromage râpé
Préparation
1
Dans une casserole, porter le lait, l'eau et le beurre coupé en morceaux à ébullition.
2
Une fois le beurre fondu et le mélange frémissant, ajouter la farine en une fois hors du feu. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une boule homogène.
3
Remettre la casserole sur le feu pour "déshydrater" la pâte. Quand elle se décolle des bords, retirer du feu.
4
Verser la pâte dans un autre contenant. Verser les oeufs battus en omelette petit à petit et bien mélanger entre chaque ajout. La pâte doit être lisse mais ferme.
5
Saler, poivrer et incorporer le fromage râpé. Bien mélanger. Former des boules à l'aide d'une cuillère et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
6
Enfourner 20 à 25 minutes à 190°C. Les gougères doivent être bien gonflées et dorées.
7
Déguster froid ou tiède !
L'astuce du chef
Ajoutez les épices de votre choix pour relever la recette.