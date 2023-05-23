Partagez ce délicieux gratin de courgettes à la feta, il est super simple et rapide à préparer !

Cette recette généreuse et savoureuse va faire fondre vos papilles ! Le gratin de courgettes à la feta est à tomber par terre…
Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Voici une recette merveilleuse idée de recette à improviser et à déguster sans culpabilité : le gratin de courgettes à la feta ! Fondant et gourmand, il se réalise en un rien de temps. Pour varier les plaisirs, vous pouvez toujours remplacer la feta par du fromage de chèvre pour encore plus de saveurs gourmandes, et ça se marie très bien avec les courgettes. On vous recommande absolument de goûter au clafoutis de courgettes et saumon, il est irrésistible !
Recette Gratin de courgettes et feta
Ingrédients
- 4 courgettes
- 200 g de feta
- 3 oeufs
- 150 ml de crème liquide entière
- Herbes de Provence
- sel, poivre
- 50 g de parmesan
Préparation
1
Laver les courgettes et les détailler en cubes ou en rondelles. Les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive.
2
Laisser cuire une dizaine de minutes puis dégorger au maximum. Déposer les courgettes dans un plat à gratin.
3
Battre les oeufs et la crème liquide. Ajouter la feta émiettée, les herbes de Provence à convenance puis assaisonner de sel et de poivre.
4
Verser ce mélange sur les courgettes et saupoudrer de parmesan. Enfourner 30 minutes à 180°C.