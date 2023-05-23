Partagez ce délicieux gratin de courgettes à la feta, il est super simple et rapide à préparer !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de courgettes et feta

Cette recette généreuse et savoureuse va faire fondre vos papilles ! Le gratin de courgettes à la feta est à tomber par terre…

Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Voici une recette merveilleuse idée de recette à improviser et à déguster sans culpabilité : le gratin de courgettes à la feta ! Fondant et gourmand, il se réalise en un rien de temps. Pour varier les plaisirs, vous pouvez toujours remplacer la feta par du fromage de chèvre pour encore plus de saveurs gourmandes, et ça se marie très bien avec les courgettes. On vous recommande absolument de goûter au clafoutis de courgettes et saumon, il est irrésistible !

Recette Gratin de courgettes et feta

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 courgettes
  • 200 g de feta
  • 3 oeufs
  • 150 ml de crème liquide entière
  • Herbes de Provence
  • sel, poivre
  • 50 g de parmesan

Préparation

1
Laver les courgettes et les détailler en cubes ou en rondelles. Les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive.
2
Laisser cuire une dizaine de minutes puis dégorger au maximum. Déposer les courgettes dans un plat à gratin.
3
Battre les oeufs et la crème liquide. Ajouter la feta émiettée, les herbes de Provence à convenance puis assaisonner de sel et de poivre.
4
Verser ce mélange sur les courgettes et saupoudrer de parmesan. Enfourner 30 minutes à 180°C.
5
Déguster chaud !
GratinLégumesVégétarienFacileRapideété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Beignets de courgettes et feta
Beignets de courgettes et feta
Courgettes rôties et crème de feta à la menthe
Courgettes rôties et crème de feta à la menthe
Gratin de courgettes
Gratin de courgettes
Feta marinée
Feta marinée
Pizza épinards et feta
Pizza épinards et feta
Polenta au cumin, à l'ail et à la feta
Polenta au cumin, à l'ail et à la feta
Tartelette tatin aux courgettes et à la feta
Tartelette tatin aux courgettes et à la feta
Beignets de courgettes à la feta
Beignets de courgettes à la feta
Quiche courgettes feta
Quiche courgettes feta
Carpaccio de courgettes à la feta, menthe et noix
Carpaccio de courgettes à la feta, menthe et noix