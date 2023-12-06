Recette facile et rapide pour l'apéro : un houmous à la patate douce ! Hyper original et hyper gourmand

Par Célia Papaïx ·

Houmous à la patate douce

Qui veut une tartine au houmous de patate douce ? Cette recette est super facile et rapide à réaliser pour un apéro original et gourmand. En cuisine !

On peut décliner le houmous de plein de façons : aux carottes rôties et à la feta, aux petits pois, à la betterave, à la butternut… Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle recette complètement addictive à la patate douce ! C'est tellement gourmand, vous ne vous en passerez plus… La douceur des patates douces subtilement relevée avec du curcuma (mais vous pouvez agrémenter avec d'autres épices si vous le souhaitez), on adore ! Ce houmous à la patate douce va devenir votre recette préférée pour l'apéro.

Recette Houmous à la patate douce

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de patate douce
  • 120 g de pois chiches cuits et égouttés
  • 1 gousse d'ail
  • 2 c. à soupe de tahini (crème de sésame)
  • 1 c. à soupe de huile de sésame
  • 1 c. à café de curcuma
  • sel, poivre
  • 1 c. à soupe de graines de courge ou de tournesol

Préparation

1
Peler la patate douce et la couper en morceaux. La faire cuire à l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce que la chair soit bien tendre (environ 20 minutes).
2
Égoutter et laisser refroidir.
3
Mixer la chair de patate douce avec les pois chiches jusqu'à l'obtention d'une purée. Ajouter la gousse d'ail écrasée, le tahini, l'huile de sésame, le curcuma, le sel et le poivre et remixer pour obtenir une consistance crémeuse et onctueuse.
4
Goûter et rectifier l'assaisonnement si besoin.
5
Faire torréfier les graines de courge ou de tournesol dans une poêle avec un trait d'huile de sésame et les parsemer sur le houmous de patate douce.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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