Chili veggie express : la recette facile à la patate douce pour 4 personnes

Chili sin carne express à la patate douce

Ce chili sin carne express à la patate douce est une version végétarienne et rapide du chili classique. Savoureux, réconfortant et économique, il combine la douceur de la patate douce avec les épices chaleureuses. Parfait pour un dîner hivernal, il plaira autant aux adultes qu'aux enfants. N'hésitez pas à ajuster la quantité de piment dans votre plat selon vos goûts ! Voici la recette simple, saine et pleine de saveurs du chili sin carne à la patate douce.

Recette Chili sin carne express à la patate douce

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de patates douces
  • 400 g de haricots rouges (en boîte)
  • 1 boîte de tomates concassées
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 1 c. à soupe de paprika
  • 1 c. à café de cumin
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Éplucher et couper les patates douces en cubes.
2
Dans une sauteuse, faire revenir l'oignon et l'ail émincés avec un peu d'huile d'olive. Ajouter les épices et laisser cuire quelques minutes.
3
Ajouter les cubes de patates douces et les tomates concassées, couvrir et laisser mijoter 15 à 20 minutes.
4
Quand les patates douces sont bien tendres, verser les haricots rouges, laisser réchauffer quelques minutes de plus et ajuster l'assaisonnement en sel et poivre.
5
Servir chaud !
Végétarien Vegan Facile Rapide Recette express Pas chères
