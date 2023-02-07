On craque forcément pour le houmous de butternut, c'est vraiment trop gourmand !

On réinvente une nouvelle fois le houmous avec cette version au butternut terriblement savoureuse ! Vos apéros n'auront plus la même saveur…
Le houmous traditionnel, c'est vu et revu. Alors on cherche de nouvelles recettes pour se régaler. Après la version aux carottes rôties et à la feta, que diriez-vous de goûter cette recette au butternut ? Très originale, elle est ultra-simple à réaliser à la maison et c'est un véritable régal pour les papilles ! N'attendez plus pour impressionner vos convives à l'heure de l'apéritif. Vous pouvez aussi leur proposer des frites de butternut, ils vont s'en lécher les doigts.
Recette Houmous de butternut
Ingrédients
- 100 g de lentilles corail
- 200 g de butternut
- 1 c. à soupe de tahini (pâte de sésame)
- 1 c. à café de curry
- 1/2 c. à café de curcuma
- sel, poivre
- 1 c. à soupe de huile d'olive
Préparation
1
Faire cuire les lentilles corail en suivant les instructions sur le paquet.
2
Éplucher le butternut et le détailler en cubes. Faire cuire dans un grand volume d'eau salée pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce que les cubes soient bien tendres.
3
Mixer les lentilles corail (garder un peu d'eau de cuisson pour ajuster la texture plus tard) avec le butternut égoutté, le tahini, le curry, le curcuma, le sel et le poivre. Bien mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
4
Verser l'huile d'olive et mixer encore. Ajuster avec un peu d'eau de cuisson si vous trouvez le houmous trop "épais".
5
Verser dans un bol et réserver au frais jusqu'à la dégustation. Avant de servir, décorer avec des graines de courge par exemple !