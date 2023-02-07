On craque forcément pour le houmous de butternut, c'est vraiment trop gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Houmous de butternut

On réinvente une nouvelle fois le houmous avec cette version au butternut terriblement savoureuse ! Vos apéros n'auront plus la même saveur…

Le houmous traditionnel, c'est vu et revu. Alors on cherche de nouvelles recettes pour se régaler. Après la version aux carottes rôties et à la feta, que diriez-vous de goûter cette recette au butternut ? Très originale, elle est ultra-simple à réaliser à la maison et c'est un véritable régal pour les papilles ! N'attendez plus pour impressionner vos convives à l'heure de l'apéritif. Vous pouvez aussi leur proposer des frites de butternut, ils vont s'en lécher les doigts.

Recette Houmous de butternut

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de lentilles corail
  • 200 g de butternut
  • 1 c. à soupe de tahini (pâte de sésame)
  • 1 c. à café de curry
  • 1/2 c. à café de curcuma
  • sel, poivre
  • 1 c. à soupe de huile d'olive

Préparation

1
Faire cuire les lentilles corail en suivant les instructions sur le paquet.
2
Éplucher le butternut et le détailler en cubes. Faire cuire dans un grand volume d'eau salée pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce que les cubes soient bien tendres.
3
Mixer les lentilles corail (garder un peu d'eau de cuisson pour ajuster la texture plus tard) avec le butternut égoutté, le tahini, le curry, le curcuma, le sel et le poivre. Bien mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
4
Verser l'huile d'olive et mixer encore. Ajuster avec un peu d'eau de cuisson si vous trouvez le houmous trop "épais".
5
Verser dans un bol et réserver au frais jusqu'à la dégustation. Avant de servir, décorer avec des graines de courge par exemple !
FacileRapideVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Houmous de butternut et granola salé
Houmous de butternut et granola salé
Pink houmous : du houmous délicieux et rose à la betterave
Pink houmous : du houmous délicieux et rose à la betterave
Houmous
Houmous
Houmous à la pistache
Houmous à la pistache
Wrap merguez houmous
Wrap merguez houmous
Houmous de carottes et fromage St Môret
Houmous de carottes et fromage St Môret
Tartines à l'houmous de betterave et avocat
Tartines à l'houmous de betterave et avocat
Sandwich aux légumes grillés et houmous maison
Sandwich aux légumes grillés et houmous maison
Houmous aux lentilles corail
Houmous aux lentilles corail
Houmous de Noël aux châtaignes
Houmous de Noël aux châtaignes