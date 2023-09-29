Réalisez des lasagnes végétariennes au butternut, une recette réconfortante et ultra-gourmande !

Un bon gratin automnal qui réchauffe les papilles et les cœurs. On adopte tout de suite les lasagnes végétariennes au butternut !
C'est le grand retour des… courges ! Et oui, qui dit automne dit retour des courges sur les étals pour le plus grand bonheur de nos papilles. Alors on en profite pour cuisiner de délicieuses lasagnes végétariennes au butternut ! Avec une sauce crémeuse à la ricotta et parmesan, ces lasagnes sont un pur délice facile à réaliser et qui plaira à toute votre tablée. Si vous aimez les champignons, pensez à reproduire cette recette de lasagnes au potimarron et cèpes, c'est tellement bon !
Recette Lasagnes végétariennes au butternut
Ingrédients
- 1 courge butternut
- huile d'olive
- sel, poivre
- herbes aromatiques (de votre choix)
- 200 g de ricotta
- 1 jaune d'oeuf
- 40 g de parmesan
- 120 ml de crème liquide
- Pour la béchamel :
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 600 ml de lait
- 1 pincée de noix de muscade
- 1 paquet de feuilles de lasagnes
- 1 mozzarella
Préparation
1
Peler la courge butternut avec un couteau puis découper des tranches (pas trop fines ni trop épaisses). Déposer sur une plaque et arroser d'huile d'olive. Assaisonner de sel, poivre et herbes aromatiques de votre choix.
2
Enfourner 30 minutes à 200°C. À la sortie du four, quand la courge butternut est tendre, découper en petits cubes.
3
Mixer la ricotta, le jaune d'oeuf, le parmesan et la crème liquide avec la moitié des cubes de butternut. La sauce obtenue doit être bien crémeuse.
4
Mélanger l'autre moitié de butternut avec cette sauce, sans trop écraser les morceaux et réserver.
5
Pour la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole. Ajouter la farine pour former un roux puis verser le lait progressivement en mélangeant vivement. La béchamel est prête lorsqu'elle a épaissi.
6
Saler, poivrer et ajouter la pincée de muscade.
7
Procéder au montage des lasagnes : verser un peu de béchamel au fond d'un plat à gratin. Ajouter des feuilles de lasagnes (les faire pré-cuire si c'est indiqué sur le paquet), des dés de butternut avec la sauce, encore de la béchamel, des feuilles de lasagnes et de la butternut.
8
Terminer par une couche de lasagnes recouverte de béchamel. Ajouter la mozzarella coupée en tranches puis enfourner à 180°C pendant 30 minutes.