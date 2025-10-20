Gratin de butternut au bacon et comté fondant : la recette automnale gourmande pour 4 personnes

Gratin de butternut au bacon et comté

Envie d'un plat réconfortant et gourmand pour l'automne ? Ce gratin de butternut au bacon et au comté fondant est la recette parfaite pour un dîner de saison. Facile à préparer, généreux et plein de saveurs, il réunit tout ce qu'on aime : des légumes rôtis, du fromage qui file et une touche de croustillant grâce au bacon grillé. Le plat familial qui réchauffe les soirées d'automne ! Économique et rapide à réaliser, vous ne pourrez pas résister à ce gratin on vous le garantit.

Recette Gratin de butternut au bacon et comté

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 courge butternut
  • 150 g de lardons fumés (ou allumettes de bacon)
  • 150 g de comté râpé
  • 20 cl de crème liquide entière
  • 1 oignon
  • 1 gousse d'ail
  • 1 filet d'huile d'olive
  • sel, poivre, muscade

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C chaleur tournante.
2
Éplucher et couper la courge butternut en cubes d'environ 2 cm. Les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive pendant une dizaine de minutes.
3
Ajouter l'oignon émincé et l'ail haché et laisser cuire quelques minutes de plus.
4
Mélanger la crème liquide avec un peu de muscade, du sel et du poivre.
5
Dans un plat à gratin, déposer la moitié des cubes de butternut puis ajouter la moitié des lardons et la moitié du comté râpé. Répéter l'opération sur un deuxième étage.
6
Verser la crème liquide par-dessus puis enfourner 25 à 30 minutes jusqu'à ce que le gratin soit doré et fondant.
7
Servir bien chaud !
Gratin Automne Hiver Facile Rapide Pas chères
