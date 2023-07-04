Croquez dans ces macarons trop gourmands au chocolat et au beurre de cacahuètes, c'est de la bombe !

Vos papilles ne pourront pas résister à ces succulents macarons au chocolat et au beurre de cacahuètes ! Vous serez obligé d'en dévorer plusieurs…
Il n'y a rien de plus gourmand que des petits macarons pour accompagner son café ou chocolat chaud ! Ces petites pâtisseries françaises sont croquantes et fondantes à la fois, on peut les décliner à l'infini. Pour régaler vos papilles, voici une recette de macaron au chocolat et aux cacahuètes. On ajoute même un peu de beurre de cacahuètes au centre pour encore plus de gourmandise ! Ils sont tout simplement irrésistibles… Si vous aimez les macarons, découvrez 15 idées de macarons faciles à refaire à la maison pour impressionner vos convives.
Recette Macarons chocolat cacahuètes
Ingrédients
- 360 g de crème liquide entière
- 325 g de chocolat noir dessert
- 55 g de cacao non sucré
- 125 g de beurre
- 230 g de poudre d'amande
- 250 g de sucre glace
- 250 g de Sucre en poudre
- 65 ml de eau
- 180 g de blancs d'oeufs
- 40 g de Beurre de cacahuètes
- 40 g de cacahuètes non salées
Préparation
1
Faire chauffer la crème liquide dans une casserole. Pendant ce temps, hacher le chocolat et le mélanger avec 35 g de cacao dans un saladier.
2
Verser la crème chaude par-dessus tout en mélangeant. Ajouter ensuite le beurre coupé en morceaux et mélanger de nouveau.
3
Une fois la préparation lisse et homogène, verser sur une plaque, filmer au contact et laisser refroidir avant de placer au frais.
4
Mélanger la poudre d'amande et le sucre glace tamisés. Ajouter le reste de cacao en poudre (20 g) tamisé également.
5
Faire chauffer le sucre et l'eau dans une casserole pour faire un sirop.
6
Monter les blancs d'oeufs en neige. Lorsque le sirop atteint 118°C, le verser en filet sur les blancs en neige, tout en fouettant.
7
Incorporer la meringue dans les poudres petit à petit et délicatement. Débarrasser dans une poche à douille munie d'une douille ronde.
8
Pocher des petits tas sur une feuille de silicone (ou du papier cuisson, en les espaçant légèrement. Tapoter la plaque pour chasser les bulles d'air et laisser "croûter" à température ambiante 30 minutes.
9
Enfourner 15 à 20 minutes à 170°C. Laisser refroidir à température ambiante.
10
Garnir les coques avec la ganache (préalablement détendue au fouet). Ajouter un peu de beurre de cacahuètes et des cacahuètes concassées au centre.
11
Refermer les macarons et réserver au frais.