La tarte au chocolat et caramel fondant au beurre de cacahuètes, c'est beaucoup de gourmandise en une bouchée !

On ne peut pas faire plus gourmand que ce dessert. Cette tarte au caramel au beurre de cacahuètes et sa ganache onctueuse au chocolat est complètement irrésistible !

Imaginez : une base légèrement croustillante, un caramel au beurre de cacahuètes ultra-fondant, des éclats croquants de cacahuètes et une ganache tendre et ultra-crémeuse au chocolat. Ça y est, vos papilles salivent ? Alors foncez en cuisine pour réaliser cette tarte absolument incroyable ! Elle fera l'unanimité pour le dessert, car tout le monde aime le mariage chocolat caramel n'est-ce pas ? La preuve avec le brownie au chocolat et caramel beurre salé ! Et pour les plus gourmands d'entre vous, retrouvez notre gourmandise ultime : les bananes en pâte feuilletée au chocolat, caramel et cacahuètes…