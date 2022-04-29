La tarte au chocolat et caramel fondant au beurre de cacahuètes, c'est beaucoup de gourmandise en une bouchée !

On ne peut pas faire plus gourmand que ce dessert. Cette tarte au caramel au beurre de cacahuètes et sa ganache onctueuse au chocolat est complètement irrésistible !
Imaginez : une base légèrement croustillante, un caramel au beurre de cacahuètes ultra-fondant, des éclats croquants de cacahuètes et une ganache tendre et ultra-crémeuse au chocolat. Ça y est, vos papilles salivent ? Alors foncez en cuisine pour réaliser cette tarte absolument incroyable ! Elle fera l'unanimité pour le dessert, car tout le monde aime le mariage chocolat caramel n'est-ce pas ? La preuve avec le brownie au chocolat et caramel beurre salé ! Et pour les plus gourmands d'entre vous, retrouvez notre gourmandise ultime : les bananes en pâte feuilletée au chocolat, caramel et cacahuètes…
Recette Tarte chocolat, caramel au beurre de cacahuètes
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- Pour le caramel :
- 90 g de crème liquide
- 90 g de lait
- 90 g de beurre salé
- 130 g de sucre
- 90 g de Beurre de cacahuètes
- 40 g de cacahuètes non salées
- Pour la ganache :
- 170 g de crème liquide entière
- 170 g de chocolat noir
- 25 g de beurre
Préparation
1
Prendre un cercle à tarte et foncer la pâte brisée. Recouvrir de papier cuisson, déposer des haricots secs (ou billes en céramique) et cuire à blanc 30 minutes à 130°C. Retirer les poids et poursuivre la cuisson 5 à 10 minutes à 180°C pour dorer le fond de tarte.
2
Réaliser le caramel crémeux au beurre de cacahuètes : faire chauffer la crème puis la mettre de côté. En même temps, faire cuire le lait, le beurre et le sucre pour réaliser un caramel. Remuer en continu pour ne pas brûler le caramel (environ 10 minutes).
3
Verser, hors du feu, la crème chaude mise de côté ainsi que le beurre de cacahuètes et bien mélanger. Remettre à cuire environ 3 minutes.
4
Verser sur la tarte et parsemer de cacahuètes concassées puis mettre au congélateur 10 minutes.
5
Préparer la ganache au chocolat : faire chauffer la crème et concasser le chocolat dans un saladier. Verser, en trois fois, la crème chaude sur le chocolat et bien mélanger en émulsionnant. Ajouter enfin le beurre puis mixer (attention à ne pas mettre trop d'air dans la ganache).
6
Verser la ganache sur toute la surface de la tarte. Laisser reposer au moins une heure au frais avant de servir.