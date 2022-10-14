Mettez un zeste de citron et des graines de pavot dans vos madeleines, la recette gourmande pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Madeleines au citron et au pavot

Ces petites bouchées légèrement acidulées vont faire plaisir à vos papilles, vous nous en direz des nouvelles.

Vous voulez pimper vos madeleines traditionnelles ? Pas de problème ! Découvrez cette recette ultra-gourmande au citron et aux graines de pavot, c'est super frais et complètement addictif. Pour les accros au chocolat, cette version cacaotée aux framboises devrait ravir vos papilles de fins gourmets. À l'heure du goûter (ou à toute heure de la journée), on n'a pas envie de s'arrêter tellement c'est savoureux. Et si vous voulez continuer l'aventure madeleines à l'apéritif, on vous propose de préparer des madeleines au chorizo et à la mozzarella.

Recette Madeleines au citron et au pavot

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:12
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 80 g de beurre
  • 2 citrons jaunes bio
  • 2 oeufs
  • 2 c. à café de miel
  • 80 g de cassonade
  • 150 g de farine
  • 1 c. à café de levure
  • 2 c. à café de graines de pavot
  • 1 pincée de sel
  • Pour le glaçage :
  • 3 c. à soupe de sucre glace
  • 2 c. à café de jus de citron

Préparation

1
Réaliser le beurre noisette : faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux jusqu'à ce qu'il devienne couleur noisette (attention à ne pas le faire brûler !).
2
Retirer l'écume hors du feu et laisser refroidir.
3
Râper le zeste des citrons et les hacher finement.
4
Battre les oeufs avec le miel et la cassonade. Ajouter la farine, la levure, les graines de pavot, la pincée de sel et les zestes de citron.
5
Verser ensuite le beurre tiédi en mélangeant délicatement jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Couvrir avec du film alimentaire et placer au frais pendant minimum une heure.
6
Graisser les moules à madeleine avec du beurre fondu. Remplir les moules aux 3/4 avec la pâte et replacer au frais pendant une heure encore (c'est le choc thermique qui va créer la fameuse bosse des madeleines).
7
Enfourner les madeleines dans un four préchauffé à 225°C pendant 6 minutes puis baisser la température à 180°C et laisser cuire de nouveau 5 minutes.
8
Les madeleines doivent être bien dorées et bombées.
9
Réaliser le glaçage : mélanger le sucre glace et le jus de citron (en ajouter selon la consistance souhaitée). Tremper les madeleines dans le glaçage et déguster !
GouterFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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