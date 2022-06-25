Confectionnez des sablés au citron et graines de pavot pour le goûter

Par Cynthia Aldeguer ·

Sablés au citron et graines de pavot

Même les plus grands ont droit à leur goûter. Ces petits biscuits vont vous faire passer un agréable moment.

Ces miniardises vous rappeleront peut-être votre enfance. Ils se préparent facilement et ils accompagnent les boissons chaudes grâce à leur goût acidulé. Toutes les formes sont possibles, il est tout à fait possible d'utiliser des emporte-pièces fantaisistes. Pour l'apéritif, proposez des biscuits salés au parmesan. Pour les fêtes, vous aimerez peut-être les sablés à la confiture ou encore en duo noix de coco-cannelle.

Recette Sablés au citron et graines de pavot

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de farine
  • 80 g de sucre
  • 80 g de beurre
  • 1 oeuf
  • 3 c. à soupe de graines de pavot
  • 1 citron

Préparation

1
Dans un saladier, mélangez le sucre et la farine ensemble. Mettez les graines de pavot.
2
Versez ensuite le jus d’un demi citron et les zestes. Mélangez.
3
Ajoutez les carrés de beurre. Mélangez. Puis mettez l’oeuf. Votre pâte doit être désormais homogène.
4
Formez une boule et réservez-la 40 minutes dans le saladier couvert d’un torchon.
5
Etalez ensuite votre boule à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Formez ensuite des petits cercles pour faire vos sablés.
6
Disposez vos biscuits sur une plaque à cuisson couverte de papier sulfurisé.
7
Faites cuire 10 minutes à 180°C.
GâteauCafé gourmand
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Cynthia Aldeguer

Au sujet de l'auteur :

Journaliste culinaire et art de vivre, rédactrice en chef de Demotivateur Food, elle aime tester de nouvelles recettes et partager de belles adresses où se remplir le ventre. C’est une dénicheuse de bons plans food, toujours à l’affût des actualités les plus croustillantes. Elle vous régale de meilleurs plats en toutes saisons !

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