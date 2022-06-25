Confectionnez des sablés au citron et graines de pavot pour le goûter

Même les plus grands ont droit à leur goûter. Ces petits biscuits vont vous faire passer un agréable moment.
Ces miniardises vous rappeleront peut-être votre enfance. Ils se préparent facilement et ils accompagnent les boissons chaudes grâce à leur goût acidulé. Toutes les formes sont possibles, il est tout à fait possible d'utiliser des emporte-pièces fantaisistes. Pour l'apéritif, proposez des biscuits salés au parmesan. Pour les fêtes, vous aimerez peut-être les sablés à la confiture ou encore en duo noix de coco-cannelle.
Recette Sablés au citron et graines de pavot
Ingrédients
- 250 g de farine
- 80 g de sucre
- 80 g de beurre
- 1 oeuf
- 3 c. à soupe de graines de pavot
- 1 citron
Préparation
1
Dans un saladier, mélangez le sucre et la farine ensemble. Mettez les graines de pavot.
2
Versez ensuite le jus d’un demi citron et les zestes. Mélangez.
3
Ajoutez les carrés de beurre. Mélangez. Puis mettez l’oeuf. Votre pâte doit être désormais homogène.
4
Formez une boule et réservez-la 40 minutes dans le saladier couvert d’un torchon.
5
Etalez ensuite votre boule à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Formez ensuite des petits cercles pour faire vos sablés.
6
Disposez vos biscuits sur une plaque à cuisson couverte de papier sulfurisé.
7
Faites cuire 10 minutes à 180°C.