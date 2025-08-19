La recette du semifreddo aux framboises et pistaches : une glace italienne crémeuse sans sorbetière

Ce semifreddo aux framboises et pistaches apporte l'élégance de la pâtisserie italienne à table ! Mi-glace mi-mousse, cette spécialité transalpine va vous séduire par sa texture incroyablement onctueuse obtenue sans sorbetière. Les framboises acidulées s'équilibrent avec le goût délicat des pistaches créant un dessert raffiné aux saveurs complexes. Le semifreddo peut se préparer à l'avance, il ne vous restera plus qu'à le démouler avant le service ! Accessible à tous les niveaux de cuisine, cette spécialité glacée va impressionner vos invités.
Recette Semifreddo aux framboises et pistaches
Ingrédients
- Pour la base :
- 4 jaunes d'oeufs
- 100 g de sucre
- 300 ml de crème liquide entière
- 3 c. à soupe de eau
- 2 c. à soupe de sucre
- Pour la garniture :
- 300 g de framboises fraîches
- 80 g de pistaches décortiquées non salées
- 2 c. à soupe de sucre glace
- 1 c. à soupe de jus de citron
- Pour la décoration :
- pistaches non salées
- framboises fraîches
- feuilles de menthe fraîche
- coulis de framboises (optionnel)
Préparation
1
Tapisser un moule à cake avec du film alimentaire en laissant dépasser sur le côté.
2
Dans un saladier, blanchir les jaunes d'oeufs avec 100 g de sucre.
3
Chauffer l'eau avec 2 cuillères à soupe de sucre pour obtenir un sirop.
4
Verser le sirop chaud sur les jaunes d'oeufs en fouettant avec un batteur électrique de manière énergique jusqu'à ce que la préparation triple de volume.
5
Monter la crème liquide entière en chantilly ferme. L'incorporer délicatement dans la préparation précédente à l'aide d'une maryse. Réserver au frais.
6
Écraser grossièrement 200 g de framboises avec le sucre glace, le jus de citron et les pistaches concassées.
7
Ajouter cette préparation dans la première puis verser dans le moule. Lisser la surface et rabattre le film alimentaire par-dessus.
8
Placer au congélateur pendant au minimum 6 heures (idéalement une nuit).
9
Sortir le semifreddo 10 minutes avant le service.
10
Démouler délicatement sur un plat de service et retirer le film alimentaire. Décorer avec des framboises fraîches, des pistaches concassées et de la menthe. Accompagner de coulis de framboises !
L'astuce du chef
Pour découper de belles tranches, tremper un grand couteau de cuisine dans de l'eau chaude.