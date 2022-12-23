Idée de dessert rapide et très gourmand : une mini tatin à l'ananas à dévorer de toute urgence !

Cette douceur exotique ne vous laissera pas indifférent ! Cette mini-tatin à l'ananas est revisitée avec une galette bretonne en base croustillante et un peu de noix de coco pour encore plus de saveurs.
Vous n'avez pas le temps de passer des heures en cuisine pour réaliser un dessert succulent ? Pas de problème ! Proposez à vos convives une merveilleuse tatin à l'ananas prête en seulement 15 minutes ! Oui oui, il suffit simplement de caraméliser vos morceaux d'ananas quelques minutes pour qu'ils soient bien fondants et de les disposer sur une galette bretonne bien beurrée. On saupoudre de noix de coco râpée et le tour est joué ! Ce dessert exotique est la preuve qu'on peut se régaler sans se prendre la tête. Osez le tiramisu à l'ananas pour voyager sous les tropiques !
Recette Mini tatin à l'ananas
Ingrédients
- 1 boîte d'ananas en tranches
- 20 g de beurre
- 50 g de sucre
- 1 gousse de vanille
- 12 galettes bretonnes
- noix de coco râpée
Préparation
1
Égoutter l'ananas et le découper en petits morceaux.
2
Faire fondre le beurre dans une poêle et ajouter les morceaux d'ananas. Saupoudrer de sucre et les graines de la gousse de vanille.
3
Laisser caraméliser quelques minutes en retournant de temps en temps. L'ananas doit être bien fondant.
4
Répartir les morceaux d'ananas sur les galettes bretonnes. Arroser de jus de cuisson et saupoudrer d'un peu de noix de coco râpée sur les côtés.
5
Servir avec une boule de glace !