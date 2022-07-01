Alerte gourmandise avec la recette de la tartelette tatin la plus facile !

Dans la liste des desserts ultra-gourmands, la tarte tatin occupe surement la première place. Découvrez la recette des tartelettes tatin, facile et rapide.
Plus petite que la traditionnelle tarte tatin, sa petite soeur la tartelette n'en est pas moins gourmande. Dans le top 3 des desserts préférés des français, vous trouverez toujours une tarte tatin à la carte d'un restaurant. Sans aucun doute, cette pâtisserie régale petits et grands.
Découvrez sans plus attendre la recette (très) gourmande de la tartelette tatin !
Préparation
1
Commencez la recette de la tartelette tatin en cuisinant la pâte sablée. Pour cela, mélangez dans un saladier le beurre en pommade (mou). Sablez la pâte en ajoutant la farine. Malaxez avec vos mains le beurre et la farine.
2
Une fois que le beurre est complètement adhéré à la farine, ajoutez la pincée de sel, le sucre glace et la poudre d'amandes (si vous avez choisi d'en mettre).
3
Quand la pâte est formée, ajoutez le jaune d'oeuf. Continuez de mélanger.
4
Filmez la pâte avec du film alimentaire. Réservez la pâte sablée au réfrigérateur pendant 30 minutes.
5
Pendant ce temps, préparez la garniture de la mini tarte tatin. Commencez par laver, éplucher, vider et couper les pommes. Coupez les pommes en tranches fines d'environ 3 mm d'épaisseur. Réservez les pommes.
6
Passez à la préparation du caramel. Dans une casserole, faites fondre doucement le sucre en poudre jusqu'à l'obtention d'un caramel.
7
Ajoutez à cette casserole, les 50 grammes de beurre. Mélangez-le au caramel jusqu'à ce qu'il colore bien.
8
Ajoutez les pommes dans la préparation au caramel. Mélangez délicatement les pommes pour qu'elles s'imbibent bien du caramel. Saupoudrez un petit peu de cannelle. Laissez cuire quelques minutes.
9
Versez l'équivalent de la moitié d'un verre d'eau. Laissez cuire encore quelques minutes.
10
Confectionnez les tartelettes dans des moules individuels. Pour cela, sortez la pâte du frigo. Sur un plan de travail propre et fariné, abaissez la pâte. À l'aide d'un emporte-pièce, découpez l'équivalent d'une tartelette d'environ 8cm de diamètre. Répétez l'opération 6 fois pour avoir 6 minis tartes. Réservez les tartelettes.
11
Préchauffez le four à 180°C.
12
Déposez les pommes caramélisées dans les moules. Tassez bien les pommes au fond pour, qu'après la cuisson au four, le dessert soit esthétique.
13
Recouvrez chaque moule d'un cercle de pâte. N'hésitez pas à coller la pâte aux pommes pour que le dessert prenne.
14
Enfournez pendant 40 minutes.
15
Pendant ce temps, vous pouvez réaliser une chantilly pour accompagner ce dessert plein de gourmandise. Cette étape est optionnelle. Fouettez la crème en chantilly. La crème va commencer à mousser. Ajoutez le sucre et le sucre vanillé. N'arrêtez pas de battre. Au bout d'une petite dizaine de minutes, la crème chantilly est prête !
16
À la fin de la cuisson des tartelettes, vous pouvez les démouler. La tarte tatin se déguste tiède avec un brin de chantilly et un peu de cannelle. Dégustez avec gourmandise l'une des meilleures recettes de dessert français !