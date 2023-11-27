La mousse à la crème de marrons : un dessert gourmand prêt en moins de 10 minutes avec seulement 3 ingrédients !

Voici une idée de dessert léger et gourmand : la mousse à la crème de marrons. On y plonge notre cuillère sans modération !
Si vous voulez terminer le repas sur une note légère et aérienne, osez cette mousse à la crème de marrons ! Elle est terriblement onctueuse, parfaite pour la saison et prête en moins de 10 minutes. On n'aura besoin que de 3 ingrédients pour la réaliser et on termine par décorer avec quelques éclats de marrons glacés pour la touche croquante. C'est hyper simple à refaire à la maison, foncez ! Autre idée idéale pour la saison : la mousse de kaki. Trop gourmande !
Recette Mousse à la crème de marrons
Ingrédients
- 200 g de crème liquide entière à 30 % de matière grasse
- 150 g de mascarpone
- 100 g de crème de marrons
- marrons glacés
Préparation
1
Battre la crème liquide entière bien froide et le mascarpone jusqu'à l'obtention d'une chantilly ferme.
2
Ajouter la crème de marrons et battre encore quelques minutes pour que la préparation soit homogène.
3
Débarrasser dans une poche à douille et servir dans des verrines individuelles. Ajouter quelques éclats de marrons glacés pour décorer.
L'astuce du chef
Mettre le saladier au congélateur à l'avance pour que la chantilly monte plus facilement.