La mousse à la crème de marrons : un dessert gourmand prêt en moins de 10 minutes avec seulement 3 ingrédients !

Par Célia Papaïx ·

Mousse à la crème de marrons

Voici une idée de dessert léger et gourmand : la mousse à la crème de marrons. On y plonge notre cuillère sans modération !

Si vous voulez terminer le repas sur une note légère et aérienne, osez cette mousse à la crème de marrons ! Elle est terriblement onctueuse, parfaite pour la saison et prête en moins de 10 minutes. On n'aura besoin que de 3 ingrédients pour la réaliser et on termine par décorer avec quelques éclats de marrons glacés pour la touche croquante. C'est hyper simple à refaire à la maison, foncez ! Autre idée idéale pour la saison : la mousse de kaki. Trop gourmande !

Recette Mousse à la crème de marrons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de crème liquide entière à 30 % de matière grasse
  • 150 g de mascarpone
  • 100 g de crème de marrons
  • marrons glacés

Préparation

1
Battre la crème liquide entière bien froide et le mascarpone jusqu'à l'obtention d'une chantilly ferme.
2
Ajouter la crème de marrons et battre encore quelques minutes pour que la préparation soit homogène.
3
Débarrasser dans une poche à douille et servir dans des verrines individuelles. Ajouter quelques éclats de marrons glacés pour décorer.
4
Déguster bien frais.
L'astuce du chef
Mettre le saladier au congélateur à l'avance pour que la chantilly monte plus facilement.
AutomneHiverFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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