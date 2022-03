Ces petites douceurs sont à croquer sans culpabiliser ! Parfumés et peu sucrés, les muffins à la banane et aux flocons d'avoine ont tout pour vous plaire.

On adore les muffins ! À la clémentine pour faire le plein d'énergie ou aux pommes pour un moelleux incomparable, ces petits gâteaux sont à tomber par terre. On peut vraiment s'amuser avec des centaines de recettes gourmandes et aujourd'hui on se fait avec une préparation healthy aux bananes et aux flocons d'avoine, c'est un vrai régal pour les papilles. Ces muffins se préparent très simplement et ne demandent pas de passer des heures derrière les fourneaux. Pour les plus gourmands, on vous propose des muffins fourrés au chocolat qui vont illuminer votre journée !