Muffins healthy à la banane et aux flocons d'avoine

Par Célia Papaïx ·

Muffins healthy à la banane et aux flocons d'avoine

Ces petites douceurs sont à croquer sans culpabiliser ! Parfumés et peu sucrés, les muffins à la banane et aux flocons d'avoine ont tout pour vous plaire.

On adore les muffins ! À la clémentine pour faire le plein d'énergie ou aux pommes pour un moelleux incomparable, ces petits gâteaux sont à tomber par terre. On peut vraiment s'amuser avec des centaines de recettes gourmandes et aujourd'hui on se fait avec une préparation healthy aux bananes et aux flocons d'avoine, c'est un vrai régal pour les papilles. Ces muffins se préparent très simplement et ne demandent pas de passer des heures derrière les fourneaux. Pour les plus gourmands, on vous propose des muffins fourrés au chocolat qui vont illuminer votre journée !

Recette Muffins healthy à la banane et aux flocons d'avoine

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de flocons d’avoine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 1 c. à café de cannelle
  • 1 pincée de noix de muscade
  • 1 pincée de sel
  • 3 bananes bien mûres
  • 2 oeufs
  • 400 ml de lait végétal (avoine, amande...)
  • 2 c. à soupe de pépites de chocolat

Préparation

1
Mélanger les flocons d'avoine, la levure, la cannelle, la muscade et le sel ensemble.
2
Peler et écraser les bananes dans un récipient. Ajouter les oeufs et le lait végétal puis bien remuer. Verser cette préparation dans le mélange précédent.
3
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Remplir 12 moules à muffins graissés avec la pâte et ajouter une pincée de pépites de chocolat dans chaque moule.
4
Enfourner 20 à 25 minutes à 180°C.
MuffinsHealthy
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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