Ces petits muffins nids de Pâques au chocolat sont trop mignons et trop bons !

Pâques arrive bientôt et il est temps de déposer tous vos plats gourmands sur la table ! Et pour le dessert, on mise sur le chocolat avec ces muffins nids de Pâques.

Gigot d'agneau, nids de Pâques salés, œufs en chocolat… Votre menu de Pâques commence à prendre forme mais il vous manque peut-être des idées pour le dessert ? Ne vous inquiétez pas, on arrive à la rescousse avec ces petits muffins nids de Pâques au chocolat absolument trop gourmands ! Et en plus, ils sont hyper craquants ! Vous pourrez vous faire plaisir avec les décorations tout comme sur ces tartelettes au praliné ! Si vous avez envie d'autres gourmandises spéciales Pâques, retrouvez toutes nos idées recettes pour le dessert à préparer facilement.