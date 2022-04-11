Ces petits muffins nids de Pâques au chocolat sont trop mignons et trop bons !

Pâques arrive bientôt et il est temps de déposer tous vos plats gourmands sur la table ! Et pour le dessert, on mise sur le chocolat avec ces muffins nids de Pâques.
Gigot d'agneau, nids de Pâques salés, œufs en chocolat… Votre menu de Pâques commence à prendre forme mais il vous manque peut-être des idées pour le dessert ? Ne vous inquiétez pas, on arrive à la rescousse avec ces petits muffins nids de Pâques au chocolat absolument trop gourmands ! Et en plus, ils sont hyper craquants ! Vous pourrez vous faire plaisir avec les décorations tout comme sur ces tartelettes au praliné ! Si vous avez envie d'autres gourmandises spéciales Pâques, retrouvez toutes nos idées recettes pour le dessert à préparer facilement.
Recette Muffins nids de Pâques au chocolat
Ingrédients
- 180 g de chocolat noir
- 80 g de crème liquide entière
- 100 g de beurre mou
- 100 g de sucre
- 2 oeufs
- 30 ml de lait
- 150 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- oeufs de Pâques pour la décoration
Préparation
1
Réaliser la ganache : concasser 100 grammes de chocolat noir et les mettre dans un saladier. Faire bouillir la crème liquide et la verser en trois fois sur le chocolat en mélangeant entre chaque ajout. Remuer jusqu'à l'obtention d'une ganache lisse et homogène.
2
Débarrasser la ganache dans une poche à douille puis laisser refroidir.
3
Battre le beurre mou avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les oeufs un à un en mélangeant entre chaque ajout. Verser le lait, la farine et la levure chimique puis bien remuer.
4
Verser le reste de chocolat (80 g) fondu et bien mélanger la pâte. Garnir des caissettes en papier jusqu'aux 3/4 et les placer dans des moules à muffins (pour qu'ils gardent une belle forme).
5
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C. Laisser refroidir les muffins sur une grille.
6
Décorer avec la ganache en formant un nid et déposer des petits oeufs de Pâques. Déguster !