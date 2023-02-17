Les beignets fourrés à la pâte à tartiner, la nouvelle gourmandise qui va vous faire fondre de plaisir !

À l'occasion de Mardi gras (mais pas que), on se régale avec ces délicieux petits beignets fourrés à la pâte à tartiner ! Une douceur à croquer de toute urgence...
Pour Mardi gras, on s'autorise tout un tas de gourmandises régressives et délicieuses : crêpes, gaufres, beignets, bugnes... Et parce que la gourmandise n'a aucune limite, on vous propose aujourd'hui une recette de beignets fourrés à la pâte à tartiner, c'est un pur délice ! Moelleux, gourmands, généreux... Vous allez vous en lécher les doigts on vous le garantit ! En plus, ce n'est vraiment pas compliqué de les refaire à la maison vous verrez. Si vous voulez craquer sans culpabiliser, faites-vous plaisir avec les beignets sans friture, ils sont absolument irrésistibles.
Recette Beignets fourrés à la pâte à tartiner
Ingrédients
- 20 g de levure fraîche de boulanger ou 7 g levure sèche de boulanger
- 190 g de lait tiède
- 400 g de farine
- 1 pincée de sel
- 30 g de sucre
- 1 c. à café de vanille liquide
- 1 oeuf + 2 jaunes
- 40 g de beurre mou
- huile de friture (tournesol par exemple)
- 500 g de pâte à tartiner
Préparation
1
Émietter la levure de boulanger dans le lait juste tiédie pour la délayer. Réserver.
2
Dans la cuve d'un robot avec la feuille ou le crochet, ajouter la farine, le sel, le sucre, la vanille, les oeufs et le beurre mou puis pétrir quelques instants (vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas de robot, ce sera juste un peu plus long).
3
Toujours pendant le pétrissage à première vitesse, verser le lait et la levure et continuer à pétrir pendant 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que la pâte se détache des parois.
4
Déposer sur le plan de travail avec un peu de farine et finir de pétrir à la main. La pâte doit être lisse et bien souple, elle ne doit pas coller.
5
Réaliser une boule, couvrir d'un torchon et laisser pousser 1h30 à température ambiante. La pâte va doubler de volume.
6
Dégazer avec le poing puis étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné pour obtenir une épaisseur d'1 cm environ.
7
Détailler des cercles (environ 6,5 cm) puis déposer les beignets sur du papier cuisson en veillant à les espacer. Laisser de nouveau pousser pendant 1h30, ils vont encore gonfler.
8
Faire chauffer l'huile de friture à 175°C puis plonger les beignets deux par deux pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils soient dorés des deux côtés.
9
Déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras.
10
Remplir une poche à douille munie d'une douille assez petite de pâte à tartiner et fourrer les beignets. Avant de les fourrer, réaliser un petit trou pour faciliter le garnissage.
11
Saupoudrer de sucre glace et déguster sans plus attendre !
L'astuce du chef
Vous pouvez légèrement chauffer la pâte à tartiner pour qu'elle soit plus liquide avant de fourrer les beignets.