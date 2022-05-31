Optez pour ces macarons fourrés à la glace chocolat pour vos cafés gourmands !

Par Célia Papaïx
·Publié le 31/05/2022 à 10:20
Ces petits gâteaux sont garnis d'une ganache glacée et c'est le bonheur !
C'est une idée originale à servir à vos invités lors d'un buffet d'apéritif ou pour le café. Ces macarons rafraîchissants sont faciles à préparer, il suffit du bien monter vos oeufs en neige pour vous garantir une parfaite réussite. Cette version maison devrait vous apporter un peu de plaisir dans votre journée. Choisissez aussi des macarons à la violette et cannelle ou bien fourrés à la confiture. Comme autre parfum de glace, voici notre recette de crème glacée cookie dough.
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !