Optez pour ces macarons fourrés à la glace chocolat pour vos cafés gourmands !

Par Célia Papaïx ·

Macarons fourrés à la glace chocolat

Ces petits gâteaux sont garnis d'une ganache glacée et c'est le bonheur !

C'est une idée originale à servir à vos invités lors d'un buffet d'apéritif ou pour le café. Ces macarons rafraîchissants sont faciles à préparer, il suffit du bien monter vos oeufs en neige pour vous garantir une parfaite réussite. Cette version maison devrait vous apporter un peu de plaisir dans votre journée. Choisissez aussi des macarons à la violette et cannelle ou bien fourrés à la confiture. Comme autre parfum de glace, voici notre recette de crème glacée cookie dough.

Recette Macarons fourrés à la glace chocolat

icone nombre de personnes 3
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de poudre d'amandes
  • 120 g de sucre glace
  • 3 oeufs
  • 20 g de cacao en poudre
  • Boules de glace chocolat
  • copeaux de chocolat blanc

Préparation

1
Monter d’abord les oeufs en neige bien fermes.
2
Tamiser et mélanger la poudre d’amandes et le sucre glace ensemble. Ajouter le cacao en poudre, préalablement passé au tamis.
3
Incorporer ensuite délicatement les blancs en neige avec les poudres.
4
Débarrasser la préparation dans une poche à douille. Former les cercles de macarons. Laisser la pâte "durcir" 15 minutes.
5
Enfourner à 140°C pendant 10 minutes et laisser complètement refroidir.
6
Déposer une boule de glace sur un macaron. Râper quelques copeaux de chocolat blanc et refermer avec un deuxième macaron.
Café gourmandApéritif dînatoireGlace
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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