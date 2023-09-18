Voici la recette très facile et rapide pour réaliser des pains à burger moelleux à la maison !

Par Célia Papaïx ·

Pain à burger moelleux maison

Apprenez à faire vos pains à burger maison ! Cette recette est super facile à reproduire chez vous et vous n'allez plus vous en passer.

Soirée burgers en préparation ? Et si vous les réalisiez de A à Z, même le pain ? On vous garantit que c'est un jeu d'enfant ! Avec cette recette moelleuse et facile à refaire à la maison, vous n'aurez plus qu'à garnir vos pains à burger selon vos envies. Du classique cheeseburger au burger poulet et guacamole, faites-vous plaisir ! Vous pouvez même ajouter quelques épices dans votre pâte à pain ou mettre d'autres graines par-dessus. Mis à part le temps de pousse, cette recette de pain à burger est très rapide à exécuter !

Recette Pain à burger moelleux maison

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 18 g de levure fraîche de boulanger
  • 230 ml de lait tiède
  • 500 g de farine
  • 4 pincées de sel
  • 3 jaunes d'oeufs
  • 40 g de beurre mou
  • 1 jaune d'oeuf (pour dorer)
  • 60 g de Graines de sésame

Préparation

1
Délayer la levure émiettée dans le lait tiède. Bien mélanger jusqu'à ce qu'elle soit dissoute.
2
Verser la farine, le sel et les jaunes d'oeufs dans la cuve d'un robot pâtissier. Remuer à vitesse moyenne puis verser petit à petit le mélange lait/levure.
3
Ajouter le beurre pommade coupé en morceaux et continuer de pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et lisse.
4
Former un boudin de pâte sur un plan de travail fariné. Diviser en 8 boules et former à la main des petits pains. Déposer sur une plaque de cuisson.
5
Déposer un linge légèrement humide par-dessus (pour éviter que la pâte ne s'assèche) et laisser pousser pendant 1 heure à température ambiante.
6
Badigeonner les pains avec un jaune d'oeuf délayé avec un peu d'eau et saupoudrer de graines de sésame.
7
Enfourner 15 minutes à 200°C. Garnir les pains à burgers selon vos envies !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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