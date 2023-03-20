Recette facile et très rapide : des pamplemousses rôtis au miel trop gourmands !

Par Célia Papaïx ·

Pamplemousse rôti au miel

Prêts en 5 minutes, ces pamplemousses rôtis au miel et au thym vont ravir vos papilles à l'heure du dessert.

C'est une véritable bouchée rafraîchissante, originale et très gourmande ! Pour réaliser ces pamplemousses rôtis au miel, il n'y a vraiment rien de plus simple. N'hésitez pas à accompagner cette douceur légèrement acidulée d'une boule de glace pour encore plus de fraîcheur au moment du dessert. On vous recommande aussi le cocktail au gin et au pamplemousse si vous appréciez cet agrume.

Recette Pamplemousse rôti au miel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 4 c. à soupe de miel
  • 2 gros pamplemousses
  • Thym frais

Préparation

1
Mélanger l'huile d'olive et le miel dans un bol.
2
Laver les pamplemousses puis les couper en deux. Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
3
Arroser généreusement avec le mélanger miel/huile d'olive puis enfourner 5 minutes sous le grill à 200°C.
4
Saupoudrer de thym frais avant de déguster !
FruitsRapideFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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