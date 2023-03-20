Recette facile et très rapide : des pamplemousses rôtis au miel trop gourmands !

Par Célia Papaïx
·Publié le 20/03/2023 à 10:00
Prêts en 5 minutes, ces pamplemousses rôtis au miel et au thym vont ravir vos papilles à l'heure du dessert.
C'est une véritable bouchée rafraîchissante, originale et très gourmande ! Pour réaliser ces pamplemousses rôtis au miel, il n'y a vraiment rien de plus simple. N'hésitez pas à accompagner cette douceur légèrement acidulée d'une boule de glace pour encore plus de fraîcheur au moment du dessert. On vous recommande aussi le cocktail au gin et au pamplemousse si vous appréciez cet agrume.
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !