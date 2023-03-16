On se régale avec un avocado toast à la patate douce, une entrée originale, healthy et très gourmande

Pour votre prochain brunch, impressionnez les papilles de vos convives avec la patate douce façon avocado toast !
Patate douce et avocat, ça marche à tous les coups ! Ce mélange de saveurs va ravir vos papilles, surtout avec cette présentation originale façon avocado toast. Mais plus healthy puisque le pain est remplacé par de… la patate douce ! On vous avait déjà proposé des tartines de patate douce très gourmandes, vous allez forcément fondre pour cette nouvelle recette très facile à reproduire chez vous. N'hésitez pas à ajouter les toppings de votre choix sur votre avocado toast à la patate douce !
Recette Patate douce façon avocado toast
Ingrédients
- 1 patate douce
- huile d'olive
- sel, poivre
- épices au choix (facultatif)
- 4 oeufs
- 2 avocats
- 1 citron
- graines de sésame noir
Préparation
1
Peler la patate douce et découper 4 grandes tranches sur toute la longueur d'environ 1 cm d'épaisseur.
2
Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et les arroser d'huile d'olive. Saler, poivrer et saupoudrer d'épice de votre choix (curry, paprika, curcuma...). Enfourner 10 minutes à 200°C pour qu'elles soient bien fondantes.
3
Pendant ce temps, plonger les oeufs dans un grand volume d'eau bouillante et laisser cuire à frémissements pendant 9 minutes. Refroidir sous l'eau froide et les écaler délicatement.
4
Peler les avocats et retirer le noyau. En écraser un avec une fourchette et arroser avec le jus d'un demi-citron. Saler, poivrer et bien mélanger.
5
Détailler l'autre avocat en lamelles et arroser de jus de citron pour qu'il ne noircisse pas.
6
Sur les patates douces, étaler de l'avocat écraser et déposer des lamelles d'avocat. Ajouter un oeuf coupé en rondelles et parsemer de graines de sésame.