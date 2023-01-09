On craque pour cette rustique à la patate douce et à la feta, c'est la recette parfaite pour se régaler !

Impossible de résister à la douceur de cette tarte à la patate douce et à la feta ! Ultra-facile à préparer, vous allez très vite adopter cette recette originale et gourmande.
Vous avez des patates douces mais vous ne savez pas quoi en faire ? On vous propose aujourd'hui de réaliser une savoureuse tarte rustique fondante et gourmande avec de la feta ! Elle va faire fondre de plaisir vos papilles, on vous le garantit. Et pour impressionner vos convives, osez le hachis parmentier de canard aux patates douces, une vraie tuerie ! Les tartes sont parfaites pour un dîner vite fait bien fait. On les accompagne d'une salade pour un repas complet et on peut vraiment se régaler avec tout un tas de recettes gourmandes comme celle-ci à la courge butternut et au chèvre ou bien cette version irrésistible aux champignons et au comté.
Recette Tarte rustique à la patate douce et à la feta
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 250 g de farine
- 1 c. à café de sel
- 1 c. à café de Herbes aromatiques
- 80 g de eau
- 80 g de huile d'olive
- Pour la garniture :
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 1 filet d'huile d'olive
- 2 patates douces
- 1/2 verre d'eau
- 1 pincée de cumin
- sel, poivre
- 100 g de feta
Préparation
1
Préparer la pâte : mélanger la farine, le sel et les herbes aromatiques de votre choix (romarin, origan, thym...).
2
Verser l'eau à température ambiante et malaxer à la main. Verser ensuite l'huile d'olive en filet tout en pétrissant jusqu'à l'obtention d'une boule bien homogène.
3
Filmer et réserver au frais.
4
Faire revenir l'oignon et l'ail émincés dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter les patates douces pelées et coupées en dés.
5
Verser le demi-verre d'eau et assaisonner de sel, poivre et cumin. Laisser cuire à couvert pendant une vingtaine de minutes. Vérifier la cuisson des patates douces avec un couteau : la lame doit s'enfoncer facilement.
6
Égoutter s'il reste de l'eau et réserver.
7
Abaisser la pâte sur une feuille de papier cuisson. Ajouter la garniture en laissant un rebord d'environ 3 cm. Émietter la feta par-dessus et rabattre les bords sur la garniture.
8
Enfourner 40 à 45 minutes à 180°C.