Croque-madame au potimarron et comté facile et rapide : la recette automnale pour 2 personnes

Ce croque-madame au potimarron et comté est la recette idéale pour un dîner rapide et réconfortant en automne. Avec sa garniture fondante et légèrement sucrée grâce au potimarron et son œuf au plat bien coulant par-dessus, il transforme un classique du quotidien en plat gourmand ! Simple à préparer, cette version plaira aux petits comme aux grands autour de la table. Ce croque-madame est une recette très facile et rapide à improviser, économique et pleine de saveurs !
Recette Croque-madame au potimarron et comté
Ingrédients
- 4 tranches de pain de mie ou pain de campagne
- 100 g de potimarron cuit
- 4 oeufs
- 100 g de comté râpé
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- sel, poivre
- beurre
Préparation
1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Mélanger le potimarron cuit et écraser avec la crème fraîche. Assaisonner de sel et de poivre.
3
Tartiner les tranches de pain avec du beurre. Étaler la crème de potimarron sur la partie non-beurrée puis ajouter du comté râpé. Refermer avec une tranche de pain, partie beurrée à l'extérieur.
4
Déposer sur une plaque et enfourner 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, faire cuire les oeufs dans une poêle avec un peu de matière grasse.
5
Déposer les oeufs au plat sur les croque-madame gratinés et déguster aussitôt !