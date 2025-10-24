Velouté de potimarron et châtaignes rôties : la MEILLEURE soupe réconfortante du moment

Par Célia Papaïx ·

Velouté de potimarron et châtaignes rôties

Quand l'automne s'installe, rien de tel qu'une soupe qui réchauffe et régale tout le monde ! Ce velouté de potimarron et châtaignes rôties est doux, crémeux et plein de saveurs de saison. Facile à préparer, il combine la douceur du potimarron et le croquant subtil des châtaignes rôties pour un résultat gourmand et réconfortant. Parfait pour un dîner léger ou pour impressionner vos invités, ce velouté automnal deviendra vite un incontournable de vos soirées d'octobre.

Recette Velouté de potimarron et châtaignes rôties

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 potimarron (1 kg environ)
  • 200 g de châtaignes cuites
  • 1 oignon
  • 1 gousse d'ail
  • 50 cl de bouillon de légumes
  • 20 cl de crème liquide
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Couper le potimarron en cubes (vous pouvez garder la peau, elle est digeste) et les disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
3
Ajouter les châtaignes, l'oignon émincé grossièrement et la gousse d'ail. Arroser d'huile d'olive puis enfourner 20 à 25 minutes pour que le potimarron soit bien tendre.
4
Verser le tout dans un blender puis ajouter le bouillon réchauffé et la crème liquide. Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et onctueuse.
5
Assaisonner de sel et poivre à convenance et servir bien chaud.
- La suite après cette vidéo -
Soupe Automne Hiver Facile Rapide Recette express Végétarien Légumes
Plus de recettes
Velouté de potimarron et foie gras
Velouté de potimarron et foie gras
Velouté de potimarron aux graines de courge caramélisées et à la crème légère
Velouté de potimarron aux graines de courge caramélisées et à la crème légère
Comment réussir la cuisson des châtaignes ?
Comment réussir la cuisson des châtaignes ?
Velouté de butternut
Velouté de butternut
Velouté de carottes au cumin
Velouté de carottes au cumin
Velouté de feuilles de mâche !
Velouté de feuilles de mâche !
Velouté de potimarron et châtaignes rôties
Velouté de potimarron et châtaignes rôties
Velouté de potimarron facile
Velouté de potimarron facile
Velouté de châtaignes
Velouté de châtaignes
Velouté de panais aux châtaignes
Velouté de panais aux châtaignes