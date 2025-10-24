Velouté de potimarron et châtaignes rôties : la MEILLEURE soupe réconfortante du moment

Quand l'automne s'installe, rien de tel qu'une soupe qui réchauffe et régale tout le monde ! Ce velouté de potimarron et châtaignes rôties est doux, crémeux et plein de saveurs de saison. Facile à préparer, il combine la douceur du potimarron et le croquant subtil des châtaignes rôties pour un résultat gourmand et réconfortant. Parfait pour un dîner léger ou pour impressionner vos invités, ce velouté automnal deviendra vite un incontournable de vos soirées d'octobre.
Recette Velouté de potimarron et châtaignes rôties
Ingrédients
- 1 potimarron (1 kg environ)
- 200 g de châtaignes cuites
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 50 cl de bouillon de légumes
- 20 cl de crème liquide
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Couper le potimarron en cubes (vous pouvez garder la peau, elle est digeste) et les disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
3
Ajouter les châtaignes, l'oignon émincé grossièrement et la gousse d'ail. Arroser d'huile d'olive puis enfourner 20 à 25 minutes pour que le potimarron soit bien tendre.
4
Verser le tout dans un blender puis ajouter le bouillon réchauffé et la crème liquide. Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et onctueuse.
5
Assaisonner de sel et poivre à convenance et servir bien chaud.