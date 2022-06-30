Gnocchis gratinés alla sorrentina, une recette italienne gourmande et très facile 

Dans le top des recettes italiennes, on se régale avec les gnocchis à la sorrentina. Mozzarella, basilic, gnocchi et l'incontournable sauce à la sorrentina, on vous détaille cette recette très gourmande.
La recette des gnocchis à la sorrentina est l'un des plats préférés des Italiens. La cuisine italienne est pleine de saveurs prononcées et variées. Pasta, risotto, pâtes au pesto… ces plats résonnent dans notre estomac.
On vous détaille la recette des gnocchis à la sorrentina de A à Z. En cuisine, c'est vous le chef !
Recette Gnocchis alla sorrentina
Ingrédients
- Pour les gnocchis :
- 750 g de pomme de terre
- 380 g de farine
- 1 c. à café de poudre de noix de muscade
- 20 g de beurre
- 2 jaunes d'oeufs
- Sel et poivre
- Pour la sauce à la sorrentina :
- 1 beau bouquet de basilic (une dizaine de feuilles)
- 250 g de mozzarella di bufala
- 150 g de parmesan râpé
- 1,5 kg de tomates fraiches
- huile d'olive
Préparation
1
Commencez la recette italienne des gnocchis à la sorrentina en confectionnant les gnocchis. Pour ce faire, épluchez les pommes de terre. Faites cuire les pommes de terre dans un gros volume d'eau salée pendant 30 minutes. Une fois que les pommes de terre sont tendres, égouttez-les et écrasez-les en purée. Réservez à température ambiante.
2
Réalisez la pâte à gnocchi. Sur un plan de travail propre et fariné, étalez la purée et formez un puits. Dans le puits, versez les jaunes d'oeufs, la muscade, du sel et du poivre. Commencez à mélanger très délicatement avec le bout de vos doigts.
3
Petit à petit ajoutez la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte en forme de boule.
4
Séparez la boule en 3 parties que vous roulez comme un rouleau. Coupez les gnocchis de la taille de votre choix. Pour donner sa forme au gnocchi, appuyez avec le dos d'une fourchette sur le gnocchi. Réalisez l'opération avec toute la pâte. Vos gnocchis sont prêts.
5
Faites bouillir les gnocchis dans une grande casserole avec un volume d'eau bouillante salée important. Une fois que les gnocchis remontent à la surface, sortez-les et égouttez-les.
6
Faites revenir les gnocchis dans une poêle avec la noisette de beurre. Une fois que les gnocchis sont dorés, sortez-les et ajoutez les gnocchis dans un plat à gratin.
7
Lavez et coupez les tomates en morceaux. Dans une casserole, versez les tomates, couvrez et laissez cuire quelques minutes à feu moyen. Une fois cuites, filtrez les tomates pour n'extraire que la sauce (retirez la pulpe). Ajoutez quelques feuilles de basilic grossièrement hachées et de l'huile d'olive. Faire réduire la pulpe des tomates à feu doux pendant une trentaine 30 minutes. Salez et poivrez. Recouvrez les gnocchis de la sauce tomate italienne. Mélangez pour que les gnocchis soient totalement imbibés de sauce tomate.
8
Coupez la mozzarella di bufala en petits morceaux. Soyez généreux sur la mozzarella di bufala. Ajoutez la mozzarella di bufala aux gnocchis.
9
Préchauffez le four à 200°C en mode gril.
10
Saupoudrez généreusement le parmesan sur les pâtes, la mozzarella et la sauce tomate. En Italie, le parmesan c'est sacré !
11
Enfournez le plat des délicieux gnocchis à la sorrentina jusqu'à ce que le parmesan soit bien coloré. Ajoutez les feuilles de basilic. Régalez-vous et bon voyage en Italie !
L'astuce du chef
Si vous préférez, vous pouvez préparer cette recette avec une sauce tomate italienne toute prête.