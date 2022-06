Gnocchis gratinés alla sorrentina, une recette italienne gourmande et très facile 

Réalisez la pâte à gnocchi. Sur un plan de travail propre et fariné, étalez la purée et formez un puits. Dans le puits, versez les jaunes d'oeufs, la muscade, du sel et du poivre. Commencez à mélanger très délicatement avec le bout de vos doigts.

7

Lavez et coupez les tomates en morceaux. Dans une casserole, versez les tomates, couvrez et laissez cuire quelques minutes à feu moyen. Une fois cuites, filtrez les tomates pour n'extraire que la sauce (retirez la pulpe). Ajoutez quelques feuilles de basilic grossièrement hachées et de l'huile d'olive. Faire réduire la pulpe des tomates à feu doux pendant une trentaine 30 minutes. Salez et poivrez. Recouvrez les gnocchis de la sauce tomate italienne. Mélangez pour que les gnocchis soient totalement imbibés de sauce tomate.