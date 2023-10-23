Apprenez à réaliser les véritables biscuits Petit Beurre à la maison, la douceur de notre enfance !

Par Célia Papaïx ·

Biscuits type Petit Beurre

Vous allez retomber dans vos souvenirs d'enfance avec ces biscuits type Petit Beurre ! Une gourmandise à croquer de toute urgence pour le goûter.

Inventé en 1886 par Louis Lefèvre-Utile, le Petit Beurre est d'origine nantaise. Et avouons-le, on a tous déjà croqué dans un Petit-Beurre ! Alors pour replonger dans vos souvenirs d'enfance, on vous propose de réaliser une fournée chez vous. C'est super simple, il ne vous faudra qu'un emporte-pièce spécial Petit-Beurre pour obtenir de jolis biscuits à partager pour le goûter. Si vous voulez, vous pouvez tenter l'originalité en aromatisant votre pâte avec des zestes de citron, des épices, des pépites de chocolat… Faites-vous plaisir ! Pour les plus nostalgiques d'entre vous, (re)découvrez les biscuits aux figues type Figolu.

Recette Biscuits type Petit Beurre

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de beurre
  • 50 ml de eau
  • 200 g de sucre
  • 1 pincée de sel
  • 500 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 1 sachet de sucre vanillé

Préparation

1
Dans une casserole à feu doux, faire fondre le beurre avec l'eau, le sucre et la pincée de sel. Laisser refroidir hors du feu pendant 20 minutes.
2
Mélanger la farine, la levure et le sucre vanillé. Verser le mélange beurre/eau/sucre et mélanger à l'aide d'une spatule jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène.
3
Façonner la pâte en boudin, filmer et laisser au frais pendant 1 heure.
4
Préchauffer le four à 180°C.
5
Assouplir la pâte à la main puis, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, l'étaler sur un plan de travail fariné de manière à obtenir une épaisseur de 2 mm.
6
Découper les biscuits avec un emporte-pièce à la forme des Petit-Beurre. Déposer les biscuits sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner 12 minutes.
7
Laisser les biscuits refroidir. Vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique !
GouterClassiquesFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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