La recette pas chère du jour : des pois chiches aux tomates et au chorizo, à tester sans plus attendre !

Une recette à moins de 5 € pour se régaler à l'heure du dîner ! Osez les pois chiches aux tomates et au chorizo, c'est vraiment trop gourmand.
À la fois économique, rapide à préparer et délicieuse, cette recette de pois chiches au chorizo et aux tomates ne laissera pas vos papilles indifférentes. C'est un plat riche et complet, parfait pour le dîner quand on est pressé et qu'on a un petit budget ! N'hésitez pas à servir cette poêlée avec du riz ou des pâtes, petits et grands vont adorer. Et petite astuce du jour : conservez le jus des pois chiches pour réaliser une merveilleuse meringue vegan ! C'est incroyable et personne ne se doutera que vos meringues ne contiennent pas de blancs d'œufs…
Recette Pois chiches aux tomates et chorizo
Ingrédients
- 1 gousse d'ail
- 1 conserve de tomates pelées
- 200 g de chorizo doux ou fort
- 300 g de pois chiches cuits en conserve
- huile d'olive
- sel, poivre
- 1 Brin de thym
Préparation
1
Faire revenir la gousse d'ail écrasée dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive.
2
Ajouter les tomates pelées, le thym et le chorizo coupé en rondelles. Baisser le feu et laisser mijoter une dizaine de minutes.
3
Égoutter les pois chiches et les ajouter dans la cocotte. Saler, poivrer et bien mélanger. Laisser cuire 15 minutes supplémentaires.