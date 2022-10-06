Proposez des pois chiches grillés aux épices à l'heure de l'apéro, une recette gourmande et originale !

Pour un apéro healthy, végétarien et gourmand, découvrez les pois chiches grillés aux épices. C'est vraiment trop facile à reproduire !
Parce qu'on en a marre des chips à picorer à l'apéro, voici une recette super facile à refaire à la maison et super gourmande : des pois chiches grillés aux épices ! Une idée originale qui ne manquera pas d'étonner vos invités. En plus, c'est vegan, healthy et absolument addictif ! Alors n'attendez plus et faites-vous plaisir avec les épices de votre choix pour un apéro de dernière minute. On vous conseille aussi nos cookies salés, une recette conviviale qui va vite devenir indispensable pour un apéro réussi.
Recette Pois chiches grillés aux épices
Ingrédients
- 265 g de pois chiches égouttés
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de Piment d'Espelette
- 1 c. à café de paprika
- 1 c. à café de cumin en poudre
Préparation
1
Égoutter les pois chiches puis les rincer. Les déposer sur du papier absorbant ou dans un linge propre et bien les essuyer.
2
Bien les frotter pour retirer la "petite peau".
3
Déposer les pois chiches secs dans un saladier puis les arroser d'huile d'olive et saupoudrer avec les épices.
4
Mélanger pour les enrober et les verser sur une plaque recouverte de papier cuisson de manière à avoir une seule couche.
5
Enfourner 20 minutes à 190°C. Débarrasser dans un petit bol et servir à l'apéritif !
L'astuce du chef
N'hésitez pas à varier les épices selon vos envies !