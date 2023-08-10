Fondez pour les poivrons marinés à l'huile, une recette estivale tendrement parfumée !

Vous aussi vous aimez les poivrons marinés ? On vous apprend à les réaliser à la maison pour un pur moment de gourmandise !
Sur des tartines avec un peu de fromage frais ou à picorer simplement pour l'apéritif, ces poivrons marinés sont très tendres et parfumés ! Vous allez fondre de gourmandise. Vous pourrez également les déguster avec une salade ou sur une bruschetta croustillante, c'est vraiment délicieux. Cette recette de poivrons marinés est vraiment très facile à reproduire chez vous et vous n'allez plus jamais les acheter tout prêts. Voici d'autres recettes gourmandes à base de poivrons pour voir la vie en couleurs !
Recette Poivrons marinés à l'huile
Ingrédients
- 2 poivrons rouges
- 2 poivrons jaunes
- 1 gousse d'ail
- origan séché
- fleur de sel
- huile d'olive
Préparation
1
Laver les poivrons et les sécher. Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en enfourner pour 40 minutes à 200°C.
2
Retourner à mi-cuisson. La peau doit noircir.
3
À la sortie du four, mettre les poivrons dans un bol et recouvrir de film alimentaire. La condensation va vous aider à retirer la peau plus facilement.
4
Laisser refroidir une quinzaine de minutes avant de peler les poivrons.
5
Les couper en lanières et retirer les graines. Peler et émincer l'ail.
6
Dans un bocal, déposer une couche de poivron. Saupoudrer d'origan, de fleur de sel et ajouter un peu d'ail. Arroser d'huile d'olive et recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
7
Ne pas lésiner sur l'huile d'olive pour que les poivrons marinent bien.
8
Réserver au frais quelques heures avant de déguster.