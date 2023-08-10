Fondez pour les poivrons marinés à l'huile, une recette estivale tendrement parfumée !

Par Célia Papaïx ·

Poivrons marinés à l'huile

Vous aussi vous aimez les poivrons marinés ? On vous apprend à les réaliser à la maison pour un pur moment de gourmandise !

Sur des tartines avec un peu de fromage frais ou à picorer simplement pour l'apéritif, ces poivrons marinés sont très tendres et parfumés ! Vous allez fondre de gourmandise. Vous pourrez également les déguster avec une salade ou sur une bruschetta croustillante, c'est vraiment délicieux. Cette recette de poivrons marinés est vraiment très facile à reproduire chez vous et vous n'allez plus jamais les acheter tout prêts. Voici d'autres recettes gourmandes à base de poivrons pour voir la vie en couleurs !

Recette Poivrons marinés à l'huile

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 poivrons rouges
  • 2 poivrons jaunes
  • 1 gousse d'ail
  • origan séché
  • fleur de sel
  • huile d'olive

Préparation

1
Laver les poivrons et les sécher. Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en enfourner pour 40 minutes à 200°C.
2
Retourner à mi-cuisson. La peau doit noircir.
3
À la sortie du four, mettre les poivrons dans un bol et recouvrir de film alimentaire. La condensation va vous aider à retirer la peau plus facilement.
4
Laisser refroidir une quinzaine de minutes avant de peler les poivrons.
5
Les couper en lanières et retirer les graines. Peler et émincer l'ail.
6
Dans un bocal, déposer une couche de poivron. Saupoudrer d'origan, de fleur de sel et ajouter un peu d'ail. Arroser d'huile d'olive et recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
7
Ne pas lésiner sur l'huile d'olive pour que les poivrons marinent bien.
8
Réserver au frais quelques heures avant de déguster.
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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