Velouté de châtaignes et huile de truffe : l'entrée chic et raffinée très simple à réaliser

Ce velouté de châtaignes et champignons, relevé d'un filet d'huile de truffe, est une entrée élégante parfaite pour des repas de fêtes (mais pas que). Doux, parfumé et crémeux, il combine des ingrédients de saison pour un résultat raffiné et réconfortant ! Très facile à préparer, ce velouté chic peut se servir en entrée ou en petites verrines apéritives. Voici la recette complète qui va sans aucun doute ravir vos papilles !
Recette Velouté de châtaignes, champignons et huile de truffe
Ingrédients
- 300 g de châtaignes cuites
- 250 g de champignons
- 1 oignon
- 20 cl de crème liquide entière
- 1 cube de bouillon de légumes
- huile de truffe
- sel, poivre
- persil ciselé
Préparation
1
Faire revenir l'oignon et les champignons émincés dans une cocotte avec un peu de beurre ou d'huile.
2
Quand ils sont bien dorés, ajouter les châtaignes puis émietter le cube de bouillon.
3
Couvrir d'eau à hauteur et laisser cuire à couvert pendant 15 minutes.
4
Mixer le velouté avec la crème jusqu'à ce qu'il soit bien onctueux et lisse. Goûter et rectifier l'assaisonnement en sel et poivre selon vos préférences.
5
Servir chaud avec un filet d'huile à la truffe et un peu de persil ciselé !