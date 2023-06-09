Rougissez de gourmandise avec la quiche aux tomates cerises et au roquefort !

C'est une recette qui va faire chavirer toutes les papilles ! En plus, cette quiche aux tomates cerises et au roquefort est super simple à refaire chez vous alors n'attendez plus.
L'association du caractère du roquefort à la gourmandise des tomates cerises va surprendre vos papilles ! Mais on vous promet que vous n'allez pas y résister. À servir avec une salade, cette quiche est parfaite pour un dîner vite fait bien fait. Remplacez le roquefort par de la feta pour plus de douceur, ou bien par du chèvre pour encore plus de gourmandise ! Si vous voulez une entrée originale, osez la tartelette tatin aux tomates cerises et à la mozzarella. C'est extrêmement facile à reproduire à la maison. Avec son petit caramel, nos papilles fondent de plaisir…
Recette Quiche aux tomates cerises et roquefort
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 2 oeufs
- 200 ml de crème liquide
- 120 g de roquefort
- sel, poivre
- 800 g de tomates cerises
- 1/2 bouquet de basilic
Préparation
1
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte.
2
Battre les oeufs avec la crème liquide et ajouter le roquefort émietté. Saler et poivrer.
3
Laver les tomates cerises, les sécher et les disposer sur la pâte brisée. Verser l'appareil à quiche par-dessus.
4
Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C.
5
Avant de servir, décorer avec des feuilles de basilic ciselées.