Cette tarte aux tomates va vous rendre complètement chèvre !

Avec un peu de chèvre, un peu de miel, et beaucoup de gourmandise, vous allez passer un moment délicieux à table !
Les tartes à la tomate, elles font rougir nos papilles de plaisir à tous les coups ! Si on connaît déjà la version tarte tatin qui nous met la tête à l'envers ou la tarte mi-crue mi-cuite qui ensoleille nos assiettes, est-ce qu'on ne se ferait pas un méga plaisir avec une tarte aux tomates, chèvre et miel ? Vous avez demandé de la gourmandise ? Vous allez en avoir on vous le garantit avec cette recette ! Avec une pâte maison aux herbes de Provence facile à réaliser et diététique, c'est un véritable régal. Vous pourrez également remplacer le chèvre frais par de la ricotta, ça sera toujours aussi délicieux.
Recette Tarte aux tomates, chèvre et miel
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 220 g de farine
- 130 g de yaourt grec
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
- Herbes de Provence
- Pour la garniture :
- 200 g de fromage de chèvre frais
- 400 g de tomates de différentes tailles et couleurs
- 3 c. à soupe de miel
- Copeaux de parmesan
- Feuilles de basilic
Préparation
1
Préparer la pâte : mélanger la farine, le yaourt grec, l'huile d'olive, le sel, poivre et les herbes de Provence.
2
Pétrir à la main jusqu'à l'obtention d'une boule bien homogène, filmer et réserver au frais pendant 30 minutes.
3
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné. Tartiner de chèvre frais, en laissant une bordure d'environ 1 à 2 cm pour replier.
4
Déposer les rondelles de tomates un peu partout puis arroser de miel.
5
Replier les bords de la tarte et enfourner 30 minutes à 200°C.
6
À la sortie du four, saupoudrer de copeaux de parmesan et de feuilles de basilic. Déguster chaud ou froid !