Cette tarte aux tomates va vous rendre complètement chèvre !

Avec un peu de chèvre, un peu de miel, et beaucoup de gourmandise, vous allez passer un moment délicieux à table !

Les tartes à la tomate, elles font rougir nos papilles de plaisir à tous les coups ! Si on connaît déjà la version tarte tatin qui nous met la tête à l'envers ou la tarte mi-crue mi-cuite qui ensoleille nos assiettes, est-ce qu'on ne se ferait pas un méga plaisir avec une tarte aux tomates, chèvre et miel ? Vous avez demandé de la gourmandise ? Vous allez en avoir on vous le garantit avec cette recette ! Avec une pâte maison aux herbes de Provence facile à réaliser et diététique, c'est un véritable régal. Vous pourrez également remplacer le chèvre frais par de la ricotta, ça sera toujours aussi délicieux.