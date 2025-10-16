One pot pasta : la recette aux saveurs italiennes prête en 20 minutes dans une seule casserole

Le one pot pasta aux tomates cerises et burrata est la solution parfaite pour un repas rapide et savoureux ! Cette recette de pâtes se cuisine dans une seule casserole, limitant ainsi la vaisselle. On fait donc tout cuire dans la sauce aux arômes de tomates confites, d'ail et de basilic pour un voyage en Italie dès la première bouchée ! Pour la présentation, on mise sur une burrata fondante, c'est juste irrésistible. Les one pot pasta sont parfaits pour les étudiants, mais pas que ! Alors, vous êtes prêt pour révolutionner vos soirées pâtes ? C'est parti pour une recette rapide prête en 20 minutes et trop gourmande !
Recette One pot pasta aux tomates cerises
Ingrédients
- 400 g de pâtes (spaghetti ou penne)
- 500 g de tomates cerises
- 2 burratas (250 g)
- 4 gousses d'ail
- 750 ml de bouillon de légumes (ou eau)
- 100 ml de crème liquide
- 1 bouquet de basilic frais
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à café de sucre
- parmesan râpé
- sel, poivre
Préparation
1
Couper les tomates cerises en deux et émincer finement l'ail. Effeuillez le basilic, garder les plus belles feuilles pour la présentation.
2
Chauffer l'huile d'olive à feu moyen dans une sauteuse puis ajouter l'ail pour le faire dorer quelques secondes.
3
Ajouter les tomates cerises, le sucre, du sel et du poivre. Laisser cuire 3 à 4 minutes en les écrasant légèrement.
4
Verser les pâtes sèches dans la sauteuse et recouvrir avec le bouillon chaud (il doit juste couvrir les pâtes). Porter à ébullition puis réduire le feu et laisser cuire une minute de moins que le temps indiqué sur le paquet en remuant régulièrement.
5
Verser la crème liquide 2 minutes avant la fin de cuisson et bien mélanger.
6
Quand les pâtes sont cuites, ajouter le basilic ciselé hors du feu. Goûter et rectifier l'assaisonnement.
7
Servir avec une bonne dose de parmesan râpé, de la burrata crémeuse et du basilic frais !