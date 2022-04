Vive l'artichaut ! Ce légume est délicieux dans une quiche avec un peu de roquefort pour donner du caractère à la recette. À vous de jouer chez vous !

Souvent boudé, l'artichaut est pourtant un légume aux nombreuses vertus pour la santé. Il a notamment des propriétés diurétiques pour chasser les toxines du corps et il se cuisine très facilement pour réaliser des plats gourmands (comme ce risotto par exemple) qui plairont aux papilles des petits comme des grands. La preuve avec cette quiche au roquefort qui apporte le caractère qu'on adore ! L'avantage des quiches, c'est que c'est vite fait bien fait et parfait pour le repas du soir. On prend les restes de roquefort pour préparer œufs cocotte au brocoli. Les enfants vont adorer manger des légumes !