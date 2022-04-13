On adore le caractère gourmand de la quiche aux artichauts et au roquefort !

Par Célia Papaïx ·

Quiche artichaut roquefort

Vive l'artichaut ! Ce légume est délicieux dans une quiche avec un peu de roquefort pour donner du caractère à la recette. À vous de jouer chez vous !

Souvent boudé, l'artichaut est pourtant un légume aux nombreuses vertus pour la santé. Il a notamment des propriétés diurétiques pour chasser les toxines du corps et il se cuisine très facilement pour réaliser des plats gourmands (comme ce risotto par exemple) qui plairont aux papilles des petits comme des grands. La preuve avec cette quiche au roquefort qui apporte le caractère qu'on adore ! L'avantage des quiches, c'est que c'est vite fait bien fait et parfait pour le repas du soir. On prend les restes de roquefort pour préparer œufs cocotte au brocoli. Les enfants vont adorer manger des légumes !

Recette Quiche artichaut roquefort

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 200 ml de crème fraîche liquide
  • sel, poivre
  • 1 pâte brisée
  • 150 g de roquefort
  • 1 boîte de coeurs d'artichauts
  • quelques noix concassées

Préparation

1
Battre les oeufs avec la crème puis assaisonner de sel et de poivre.
2
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte puis émietter le roquefort et répartir les coeurs d'artichauts bien égouttés. Ajouter les noix concasser puis verser le mélange précédent par-dessus.
3
Enfourner environ 40 minutes à 180°C jusqu'à ce que la quiche soit cuite et bien dorée.
QuicheLégumesFromage
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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