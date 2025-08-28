Le spritz pamplemousse thym, une recette de cocktail originale et rafraîchissante

Spritz au pamplemousse et thym

Ce spritz pamplemousse-thym revisite la fameuse version classique en un cocktail hyper original ! Cette recette rafraîchissante associe l'amertume du pamplemousse avec les notes herbacées du thym pour une expérience gustative unique. C'est un cocktail estival original qui se prépare en moins de 5 minutes et qui, on vous le garantit, va impressionner vos invités par son goût sophistiqué et sa présentation élégance. Si vous aimez les boissons amères au pamplemousse, voici un cocktail au gin très surprenant !

Pour la recette du sirop de thym, c'est très simple : faire bouillir 100 ml d'eau avec 100 g de sucre et 4 branches de thym pendant 5 minutes. Filtrez et laissez refroidir.

Recette Spritz au pamplemousse et thym

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 10 cl de prosecco
  • 6 cl de jus de pamplemousse rose frais
  • 4 cl de Apérol
  • 2 cl de sirop de thym
  • 2 cl de eau gazeuse
  • glaçons
  • 1 tranche de pamplemousse
  • 2 brins de thym frais

Préparation

1
Dans un verre rempli de glaçons, verser le jus de pamplemousse en premier.
2
Ajouter ensuite l'Apérol, le sirop de thym puis le prosecco et enfin l'eau gazeuse.
3
Remuer délicatement puis décorer avec une tranche de pamplemousse et des brins de thym. Servir immédiatement.
