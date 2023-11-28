Voici un risotto aux poireaux et au chorizo, la recette facile et rapide pour le dîner

Par Célia Papaïx ·

Risotto aux poireaux et au chorizo

Enfilez vos tabliers, ce soir on cuisine un plat très gourmand et économique ! Ce risotto aux poireaux et au chorizo va renverser vos papilles.

Et si on apprenait à apprécier les poireaux avec cette recette très simple et très savoureuse ? En risotto avec du chorizo, personne ne pourra résister à tant de gourmandise ! Le risotto aux poireaux et au chorizo est un plat réconfortant, facile à reproduire à la maison et qui ne demande pas de passer des heures en cuisine. On peut le réaliser en version végétarienne sans le chorizo ou bien avec du saumon fumé pour varier les plaisirs. Ce poisson se marie très bien avec ce légume vert, la preuve avec ce feuilleté géant délicieux !

Recette Risotto aux poireaux et au chorizo

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 beaux poireaux
  • 1 filet d'huile d'olive
  • 250 g de riz à risotto (arborio)
  • 200 ml de vin blanc
  • 800 ml de bouillon de légumes
  • 120 g de chorizo
  • 60 g de parmesan
  • sel, poivre

Préparation

1
Émincer finement les poireaux et les rincer. Les faire revenir quelques minutes dans un filet d'huile d'olive.
2
Ajouter le riz à risotto et le laisser nacrer. Une fois qu'il est translucide, verser le vin blanc et laisser complètement évaporer.
3
Ajouter le bouillon de légumes chaud louche par louche. Mélanger à chaque ajout.
4
Une fois le bouillon presque épuisé, ajouter le chorizo coupé en petits dés.
5
Assaisonner de sel et poivre puis saupoudrer de parmesan et servir aussitôt !
RisottoFacilePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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