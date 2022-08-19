Voici une entrée estivale très gourmande : des rouleaux d'aubergines au chèvre frais !

Originale, facile et sans prise de tête, cette recette d'aubergines est à essayer de toute urgence ! Vous allez vous rouler par terre…
Les aubergines se déclinent à l'infini ! En pizza ou encore en lasagnes pour des repas healthy mais toujours gourmands, aujourd'hui on vous propose une nouvelle recette qui ne vous laissera pas de marbre. Découvrez les rouleaux d'aubergines au chèvre frais, c'est tout simplement une tuerie ! On fait rôtir des tranches d'aubergines avec un peu de miel pour les caraméliser puis on les garnit de chèvre frais pour la gourmandise, c'est super facile à refaire chez vous ! À proposer à l'apéritif ou en entrée. Essayez aussi ces rouleaux d'œufs brouillés au bacon, vos brunchs n'auront pas la même saveur…
Recette Rouleaux d'aubergines au chèvre frais
Ingrédients
- 1 aubergine
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 2 c. à soupe de miel
- 1 c. à soupe de Herbes de Provence
- sel, poivre
- 200 g de chèvre frais
- 1 échalote
- 1 c. à soupe de Ciboulette ciselée
Préparation
1
Laver l'aubergine et couper les deux extrémités. Détailler des tranches assez fines dans la longueur. Les faire dégorger avec du gros sel dans une passoire pendant environ 30 minutes.
2
Éponger les aubergines pour retirer l'excès d'eau et de sel puis les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
3
Dans un bol, mélanger l'huile d'olive, le miel et les herbes de Provence. Saler, poivrer puis badigeonner les aubergines (sur les deux faces) avec cette préparation. Enfourner une vingtaine de minutes à 200°C jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres et bien dorées.
4
Mélanger le chèvre frais avec l'échalote ciselée très finement ainsi que la ciboulette. Saler, poivrer et réserver.
5
Une fois les aubergines refroidies, étaler un peu de la préparation précédente puis rouler les tranches d'aubergines.
6
Faire tenir à l'aide d'un cure-dent si besoin puis laisser reposer au frais jusqu'à la dégustation.