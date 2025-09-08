Tarte aux figues fraîches et fromage de chèvre : la recette sucrée salée facile et rapide

Découvrez cette délicieuse recette de tarte aux figues et chèvre frais, parfaire pour célébrer l'arrivée de l'automne ! Cette tarte surcrée-salée, prête en seulement 30 minutes, marie à la perfection la douceur des figues fraîches de saison avec l'onctuosité du fromage de chèvre. Idéale pour un brunch dominical, un dessert original ou bien avec une salade verte, cette recette simple ravira vos papilles et impressionnera vos invités. Pour une version encore plus gourmande, ajoutez quelques cerneaux de noix concassées !
Recette Tarte aux figues et chèvre frais
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 8 figues fraiches
- 200 g de fromage de chèvre frais
- 3 oeufs
- 20 cl de crème fraîche
- 2 c. à soupe de miel
- quelques feuilles de thym frais
- sel, poivre
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette.
3
Laver et couper les figues en quartiers.
4
Dans un bol, battre le fromage de chèvre frais avec les oeufs, la crème fraîche et le miel.
5
Assaisonner de sel et de poivre puis verser sur la pâte.
6
Disposer les quartiers de figues de manière harmonieuse et parsemer de feuilles de thym.
7
Enfourner 25 minutes pour que la tarte soit bien dorée. Servir tiède ou froid !