Voici une recette express pour l'apéro : des rouleaux de courgettes au fromage frais ! On fond de gourmandise...

Impossible de ne pas craquer pour ces rouleaux de courgettes au fromage frais ! C'est super facile et rapide à préparer, à servir à l'heure de l'apéritif ou pour une entrée estivale gourmande.
Si vous aviez adoré la douceur fondante des rouleaux d'aubergines au chèvre frais alors vous apprécierez forcément cette recette à la courgette ! On fait griller quelques minutes nos lamelles de courgette (vous pouvez même les garder un peu «croquantes») puis on étale une préparation au fromage frais et aux herbes aromatiques. C'est tellement simple ! Mais on vous promet que cette recette express fera l'unanimité à l'apéro. Proposez également des rouleaux de saumon fumé au fromage frais et tartare de pomme, une bouchée terriblement gourmande et rafraîchissante.
Recette Rouleaux de courgettes au fromage frais
Ingrédients
- 1 courgette
- huile d'olive
- sel, poivre
- 200 g de fromage frais
- 1/2 bouquet d'herbes aromatiques de votre choix
- 1 c. à café de Herbes de Provence
Préparation
1
Laver et éplucher la courgette. Détailler des lamelles à l'aide d'une mandoline (attention à ne pas vous couper).
2
Faire griller les bandes de courgette sur une plancha avec un peu d'huile d'olive et des herbes de Provence. Déposer sur du papier absorbant.
3
Mélanger le fromage frais avec l'herbe aromatique de votre choix ciselée finement (menthe, ciboulette, persil...). Saler, poivrer et mélanger.
4
Déposer un peu de cette préparation sur une lamelle de courgette et rouler bien serré. Faire tenir avec un cure-dent si besoin.