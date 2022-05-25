Du melon, des framboises, du jambon et de la mozzarella pour une salade estivale colorée et gourmande

Pour un repas plein de fraîcheur et de saveurs, découvrez cette délicieuse salade au melon généreusement garnie !
Le melon en salade, il n'y a rien de mieux pour se rafraîchir en été ! Alors pour le rendre plus gourmand, on ajoute quelques framboises fraîches, du jambon cru et des billes de mozzarella ! C'est tellement simple mais tellement délicieux… Ça change du melon bowl et de la salade de pâtes au melon, même si on les adore car ces recettes sont rapides et faciles à faire. En deux trois mouvements, voilà qu'on se régale sans effort ! Vous pourrez également terminer le repas sur une touche sucrée avec ces perles du Japon au lait de coco et au melon. Miam, c'est trop bon !
Recette Salade melon, framboises, jambon et mozzarella
Ingrédients
- 1 melon
- 100 g de framboise
- 4 tranches de jambon cru
- 120 g de Billes de mozzarella
- 4 poignées de roquette
- huile d'olive
- crème de vinaigre balsamique
- sel, poivre
Préparation
1
Évider le melon et réaliser des boules à l'aide d'une cuillère parisienne.
2
Déposer une poignée de roquette dans chaque assiette. Ajouter des billes de melon, des framboises fraîches, une tranche de jambon cru coupée en petits morceaux et des billes de mozzarella.
3
Arroser d'un filet d'huile d'olive et de crème de vinaigre balsamique. Saler, poivrer et déguster bien frais !