Du melon, des framboises, du jambon et de la mozzarella pour une salade estivale colorée et gourmande

Pour un repas plein de fraîcheur et de saveurs, découvrez cette délicieuse salade au melon généreusement garnie !

Le melon en salade, il n'y a rien de mieux pour se rafraîchir en été ! Alors pour le rendre plus gourmand, on ajoute quelques framboises fraîches, du jambon cru et des billes de mozzarella ! C'est tellement simple mais tellement délicieux… Ça change du melon bowl et de la salade de pâtes au melon, même si on les adore car ces recettes sont rapides et faciles à faire. En deux trois mouvements, voilà qu'on se régale sans effort ! Vous pourrez également terminer le repas sur une touche sucrée avec ces perles du Japon au lait de coco et au melon. Miam, c'est trop bon !