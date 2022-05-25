Du melon, des framboises, du jambon et de la mozzarella pour une salade estivale colorée et gourmande

Par Célia Papaïx ·

Salade melon, framboises, jambon et mozzarella

Pour un repas plein de fraîcheur et de saveurs, découvrez cette délicieuse salade au melon généreusement garnie !

Le melon en salade, il n'y a rien de mieux pour se rafraîchir en été ! Alors pour le rendre plus gourmand, on ajoute quelques framboises fraîches, du jambon cru et des billes de mozzarella ! C'est tellement simple mais tellement délicieux… Ça change du melon bowl et de la salade de pâtes au melon, même si on les adore car ces recettes sont rapides et faciles à faire. En deux trois mouvements, voilà qu'on se régale sans effort ! Vous pourrez également terminer le repas sur une touche sucrée avec ces perles du Japon au lait de coco et au melon. Miam, c'est trop bon !

Recette Salade melon, framboises, jambon et mozzarella

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 melon
  • 100 g de framboise
  • 4 tranches de jambon cru
  • 120 g de Billes de mozzarella
  • 4 poignées de roquette
  • huile d'olive
  • crème de vinaigre balsamique
  • sel, poivre

Préparation

1
Évider le melon et réaliser des boules à l'aide d'une cuillère parisienne.
2
Déposer une poignée de roquette dans chaque assiette. Ajouter des billes de melon, des framboises fraîches, une tranche de jambon cru coupée en petits morceaux et des billes de mozzarella.
3
Arroser d'un filet d'huile d'olive et de crème de vinaigre balsamique. Saler, poivrer et déguster bien frais !
Salade
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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