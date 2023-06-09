Cette recette de salade originale et healthy pour cet été va vous faire craquer ! Trop simple à préparer, cette salade aux pêches, burrata et jambon cru est un délice pour les papilles.
Comment ne pas succomber au mariage de ces saveurs sucrées salées ? La salade de pêches, burrata et jambon est irrésistible ! En plus, elle est prête en même pas 5 minutes et saura rafraîchir vos papilles après une chaude journée. Si vous aimez les recettes originales comme celle-ci, on vous recommande vivement d'essayer cette salade au melon, framboises, jambon et mozzarella. Une tuerie ! Vous pouvez également miser sur la simplicité avec une bonne salade grecque. Un indispensable pour se régaler cet été ! Qui a dit que les salades n'étaient pas gourmandes ?
Recette Salade de pêches, burrata et jambon cru
Ingrédients
- 2 pêches
- 1 grosse burrata
- 3 tranches de jambon cru (proscuitto)
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à café de Thym frais
- 2 pincées de gros sel
- poivre
- Quelques feuilles de basilic
Préparation
1
Laver les pêches et les détailler en quartiers. Les déposer dans deux assiettes.
2
"Déchirer" la burrata et la répartir dans les assiettes. Faire de même avec les tranches de jambon cru.
3
Arroser d'huile d'olive puis assaisonner de thym, sel et poivre.
4
Décorer avec quelques feuilles de basilic et servir aussitôt.