Alerte porn food : ce grilled cheese aux champignons atteint des sommets de gourmandise !

On vous prévient : il est tout à fait normal de baver devant cette recette ultra-cheesy de croque-monsieur aux champignons et au fromage façon grilled cheese. Vous n'allez pas y résister !
Envie d'une nouvelle recette gourmande pour changer du croque-monsieur traditionnel ? À mi-chemin entre un croque-monsieur et une tartine chaude, découvrez le grilled cheese aux champignons à faire succomber toutes les papilles ! Fondant, croustillant et terriblement gourmand, on ne pouvait pas rêver mieux pour le dîner de ce soir. En plus, il est très facile à préparer chez vous. S'il vous reste du fromage à raclette, vous pourrez préparer un merveilleux grilled cheese à la raclette pour un moment réconfortant.
Recette Croque monsieur au fromage et aux champignons (grilled cheese)
Ingrédients
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 2 c. à soupe de beurre
- 250 g de champignons
- 2 gousses d'ail
- 1/2 c. à café de flocons de piment
- 1 c. à café de Origan
- 1 c. à café de jus de citron
- sel, poivre
- 120 g de Mozzarella râpée
- 120 g de cheddar râpé
- 8 grosses tranches de pain épaisses
- beurre
Préparation
1
Faire chauffer l'huile d'olive et le beurre dans une poêle puis ajouter les champignons coupés en tranches.
2
Laisser rôtir quelques minutes puis qu'ils soient presque frits. Ajouter les gousses d'ail écrasées, le piment, l'origan, le jus de citron, le sel et le poivre. Bien mélanger et résever.
3
Mélanger la mozzarella et le cheddar et saupoudrer quatre tranches de pain avec le fromage. Ajouter les champignons par-dessus et refermer avec une autre tranche de pain.
4
Dans la même poêle, faire fondre du beurre et déposer les sandwichs. Laisser cuire des deux côtés jusqu'à ce qu'ils soient dorés et le fromage bien fondu.
5
Déguster sans attendre !