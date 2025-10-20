Moelleux aux pommes et épices d'automne : la recette facile et gourmande pour le goûter

Quand les pommes sont de saison, difficile de résister à ce moelleux parfumé à la cannelle et à la vanille ! Ultra-simple à réaliser, ce gâteau aux pommes fondant est parfait pour un goûter d'automne, accompagné d'un thé ou d'une boisson chaude réconfortante. Sa texture légère et son parfum épicé vont embaumer toute votre cuisine, à tester sans plus attendre !
Recette Moelleux aux pommes et aux épices d'automne
Ingrédients
- 3 pommes type Golden
- 150 g de farine
- 100 g de sucre roux
- 100 g de beurre fondu
- 3 oeufs
- 1 sachet de levure
- 1 c. à café de cannelle moulue
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Battre les oeufs avec le sucre roux jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. Ajouter le beurre fondu, la vanille et la cannelle et bien remuer.
3
Incorporer la farine, la levure et le sel et mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse.
4
Éplucher les pommes puis les couper en fines lamelles. Les ajouter délicatement à la pâte.
5
Verser dans un moule beurré et fariné et enfourner pendant 35 à 40 minutes. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir avant de démouler et servir avec un peu de sucre glace pour décorer.