La sangria blanche aux pommes sans alcool, LE mocktail automnal parfait

Cette sangria blanche sans alcool aux pommes revisite le cocktail espagnol classique avec une touche automnale et familiale ! Cette recette de virgin sangria, à base de jus de pomme pétillant et de fruits de saison, est LA boisson festive et rafraîchissante idéale pour vos prochaines soirées. En famille ou entre amis, cette sangria sans alcool séduira tous les palais, même ceux des plus jeunes, par sa fraîcheur et ses saveurs réconfortantes. Vous pourrez préparer également une version alcoolisée à consommer avec modération évidemment.

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 75 cl de jus de pomme pétillant
  • 25 cl de jus de raisin blanc
  • 2 pommes
  • 1 poire
  • 1 orange
  • 1 citron
  • 2 c. à soupe de miel
  • 1 bâton de cannelle
  • Quelques feuilles de menthe
  • glaçons

Préparation

1
Laver et couper les pommes et la poire en quartiers fins en gardant la peau.
2
Prélever les zestes d'orange et de citron puis les couper en rondelles.
3
Dans une carafe, déposer tous les fruits. Ajouter le miel, la cannelle et les zestes.
4
Verser le jus de raisin et mélanger. Laisser macérer minimum 2 heures au frais.
5
Avant de servir, compléter avec le jus de pomme pétillant, des glaçons et des feuilles de menthe.
