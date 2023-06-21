Célébrez les beaux jours avec une délicieuse et rafraîchissante sangria blanche aux fruits d'été !

Par Célia Papaïx ·

Sangria blanche aux fruits d'été

Et si on fêtait l'été avec une sangria blanche plus légère (mais avec modération bien entendu) ? Vous allez adorer ce cocktail aux fruits d'été pétillant et rafraîchissant !

Pour changer de la sangria traditionnelle au vin rouge, essayez cette version estivale au vin blanc et aux fruits d'été comme la pêche ! C'est un cocktail super frais et très convivial. N'hésitez pas à réduire la dose de sucre en fonction de la sucrosité de vos fruits. Vous pouvez aussi essayer cette recette aux framboises et aux pêches pour encore plus de plaisir ! Sinon, on vous recommande la sangria aux fraises sans alcool pour profiter sans modération cette fois-ci.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Sangria blanche aux fruits d'été

icone nombre de personnes 10
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 pêches
  • 2 citrons
  • 2 oranges
  • 2,5 l de vin blanc sec
  • 250 g de sucre
  • 2 bâtons de cannelle
  • 1 clou de girofle
  • Quelques feuilles de menthe
  • 50 cl de limonade (ou eau gazeuse)

Préparation

1
Laver et couper les fruits en rondelles. Les déposer dans une grande carafe.
2
Verser le vin blanc, le sucre, les épices et les feuilles de menthe. Mélanger et laisser au frais pendant au moins une nuit.
3
Juste avant de servir, ajouter la limonade. Servir bien frais !
CocktailFruitsétéApéritif dînatoire
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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