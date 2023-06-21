Célébrez les beaux jours avec une délicieuse et rafraîchissante sangria blanche aux fruits d'été !

Et si on fêtait l'été avec une sangria blanche plus légère (mais avec modération bien entendu) ? Vous allez adorer ce cocktail aux fruits d'été pétillant et rafraîchissant !
Pour changer de la sangria traditionnelle au vin rouge, essayez cette version estivale au vin blanc et aux fruits d'été comme la pêche ! C'est un cocktail super frais et très convivial. N'hésitez pas à réduire la dose de sucre en fonction de la sucrosité de vos fruits. Vous pouvez aussi essayer cette recette aux framboises et aux pêches pour encore plus de plaisir ! Sinon, on vous recommande la sangria aux fraises sans alcool pour profiter sans modération cette fois-ci.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Sangria blanche aux fruits d'été
Ingrédients
- 3 pêches
- 2 citrons
- 2 oranges
- 2,5 l de vin blanc sec
- 250 g de sucre
- 2 bâtons de cannelle
- 1 clou de girofle
- Quelques feuilles de menthe
- 50 cl de limonade (ou eau gazeuse)
Préparation
1
Laver et couper les fruits en rondelles. Les déposer dans une grande carafe.
2
Verser le vin blanc, le sucre, les épices et les feuilles de menthe. Mélanger et laisser au frais pendant au moins une nuit.
3
Juste avant de servir, ajouter la limonade. Servir bien frais !