Salivez devant le sorbet à la myrtille maison, on le prépare sans sorbetière pour se rafraîchir cet été

Vous nous suivez en cuisine pour préparer un savoureux sorbet à la myrtille ? En plus, vous n'aurez pas besoin de sorbetière alors foncez !

La saison des glaces et des sorbets est bientôt ouverte ! Alors on commence déjà à penser à de nouvelles recettes pour varier des traditionnelles glaces à la cerise ou des plus originales à l'avocat par exemple. Et cette année, on mise sur la myrtille ! Légèrement sucrée et acidulée, cette petite baie à la teinte bleu noir est riche en antioxydants, vitamines C et a de nombreux bienfaits pour la vision. N'hésitez plus et faites-vous plaisir avec un délicieux sorbet à la myrtille maison (réalisé sans sorbetière) ou encore une babka gourmande qui vous rendra complètement baba !