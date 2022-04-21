Salivez devant le sorbet à la myrtille maison, on le prépare sans sorbetière pour se rafraîchir cet été

Par Célia Papaïx ·

Sorbet à la myrtille sans sorbetière

Vous nous suivez en cuisine pour préparer un savoureux sorbet à la myrtille ? En plus, vous n'aurez pas besoin de sorbetière alors foncez !

La saison des glaces et des sorbets est bientôt ouverte ! Alors on commence déjà à penser à de nouvelles recettes pour varier des traditionnelles glaces à la cerise ou des plus originales à l'avocat par exemple. Et cette année, on mise sur la myrtille ! Légèrement sucrée et acidulée, cette petite baie à la teinte bleu noir est riche en antioxydants, vitamines C et a de nombreux bienfaits pour la vision. N'hésitez plus et faites-vous plaisir avec un délicieux sorbet à la myrtille maison (réalisé sans sorbetière) ou encore une babka gourmande qui vous rendra complètement baba !

Recette Sorbet à la myrtille sans sorbetière

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de myrtille
  • 75 g de sucre
  • 2 c. à soupe de miel
  • 3 c. à soupe de jus de citron
  • 1 c. à café de zeste de citron
  • 7,5 cl de eau

Préparation

1
Déposer les myrtilles dans un saladier et ajouter le sucre, le miel, le jus de citron, le zeste de citron et l'eau. Bien mélanger puis écraser à l'aide d'un pilon ou d'un presse-purée.
2
Verser le tout dans le bol d'un blender et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Passer au tamis si besoin pour retirer les excès de peau (pas obligatoire).
3
Débarrasser la préparation dans un récipient en métal peu profond préalablement conservée au congélateur une heure avant.
4
Placer le sorbet au congélateur et gratter toutes les 30 minutes avec une fourchette pour casser les cristaux de glace. Le sorbet est prêt quand il est bien ferme.
5
Sortir le sorbet aux myrtilles 15 minutes avant de le déguster !
Glace
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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