Salivez devant le sorbet à la myrtille maison, on le prépare sans sorbetière pour se rafraîchir cet été

Vous nous suivez en cuisine pour préparer un savoureux sorbet à la myrtille ? En plus, vous n'aurez pas besoin de sorbetière alors foncez !
La saison des glaces et des sorbets est bientôt ouverte ! Alors on commence déjà à penser à de nouvelles recettes pour varier des traditionnelles glaces à la cerise ou des plus originales à l'avocat par exemple. Et cette année, on mise sur la myrtille ! Légèrement sucrée et acidulée, cette petite baie à la teinte bleu noir est riche en antioxydants, vitamines C et a de nombreux bienfaits pour la vision. N'hésitez plus et faites-vous plaisir avec un délicieux sorbet à la myrtille maison (réalisé sans sorbetière) ou encore une babka gourmande qui vous rendra complètement baba !
Recette Sorbet à la myrtille sans sorbetière
Ingrédients
- 300 g de myrtille
- 75 g de sucre
- 2 c. à soupe de miel
- 3 c. à soupe de jus de citron
- 1 c. à café de zeste de citron
- 7,5 cl de eau
Préparation
1
Déposer les myrtilles dans un saladier et ajouter le sucre, le miel, le jus de citron, le zeste de citron et l'eau. Bien mélanger puis écraser à l'aide d'un pilon ou d'un presse-purée.
2
Verser le tout dans le bol d'un blender et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Passer au tamis si besoin pour retirer les excès de peau (pas obligatoire).
3
Débarrasser la préparation dans un récipient en métal peu profond préalablement conservée au congélateur une heure avant.
4
Placer le sorbet au congélateur et gratter toutes les 30 minutes avec une fourchette pour casser les cristaux de glace. Le sorbet est prêt quand il est bien ferme.
5
Sortir le sorbet aux myrtilles 15 minutes avant de le déguster !